US Torri, esordio senza punti in B1 ma le ragazze possono soltanto crescere

È stato un esordio senza punti, quello nel campionato di B1 femminile per l’. La formazione vicentina è uscita sconfitta per 3-0 nel primo incontro che l’ha vista di fronte ad una compagine più esperta come, però quello che è accaduto a Cividale del Friuli non è tutto da buttare. Quel che è importante è che la giovanissima formazione biancoverde abbia superato lo scotto dell’esordio (per le padrone di casa), sciogliendo la tensione e calandosi nella realtà della categoria.

“Sono contento della reazione avuta nel secondo set – ha commenta infatti coach Cestari – perché abbiamo messo da parte l’emozione del debutto e mostrato il miglior gioco di tutto il precampionato. Dobbiamo sistemare alcune situazioni di cambio palla con ricezione positiva e gestire meglio le difese. Quindi ora torniamo in palestra a testa bassa e continuiamo a lavorare sodo come sappiamo fare”.