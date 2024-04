Torri di Quartesolo si conferma il paradiso del volley giovanile

Il volley sta dando un nuovo e importante significato allo stemma di Torri di Quartesolo. In particolare, questo discorso vale per la tonalità dominante, l’azzurro: è il colore che fa pensare subito a qualsiasi Nazionale sportiva, il destino molto probabile di tante ragazze dell’US Torri. La società pallavolistica è un vero e proprio fiore all’occhiello per quel che riguarda il volley vicentino e una ulteriore conferma (se ce ne fosse stato bisogno) è arrivata proprio pochissimi giorni fa.

La formazione Under 14 ha conquistato il titolo regionale dominando la Super Final con tre vittorie impressionanti contro l’Imoco, l’Arena Volley e l’Eagles (il tutto impreziosito dal titolo di MVP assegnato ad Alice Fummo). Grazie a questo trionfo che inorgoglisce tutto l’ambiente e la pallavolo vicentina in generale, l’US Torri potrà partecipare alle finali nazionali che sono in programma a Cesena dal 28 maggio al 2 giugno prossimi.

Queste giovanissime ma talentuose atlete sono allenate da Alessandro Giovannetti che ha così commentato il successo: “Abbiamo disputato una grande Final Four. Contro Imoco, dopo il set iniziale perso, le ragazze hanno avuto una grande reazione e imposto il loro gioco con un'ottima fase break. Complimenti alla squadra e un ringraziamento alla società, allo staff e ai genitori”. D’altronde, Giovannetti non è un allenatore qualsiasi: il suo palmares vanta 17 titoli provinciali, 16 regionali e 9 nazionali conquistati, bottino che ne fa una delle figure più importanti della pallavolo giovanile italiana.

Lo scorso mese di febbraio è stata invece l’Under 16 a esultare con un titolo territoriale più che meritato. Tutti questi risultati sono il frutto del lavoro a cui il club di Torri di Quartesolo ha ormai abituato da tempo, visto che proprio qui si formano tanti talenti per quel che riguarda il volley femminile. I marchi di qualità riconosciuti puntualmente ogni stagione sono l’ulteriore conferma della bontà del progetto, come anche la sinergia con il Vicenza Volley, collaborazione avviata lo scorso mese di settembre in previsione di nuove e importanti affermazioni.