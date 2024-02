US Torri orgoglio del volley vicentino: 19ª vittoria stagionale per l’Under 16 e finale territoriale

La formazione Under 16 dell’US Torri nella semifinale contro Summano Spea centra la diciannovesima vittoria stagionale in altrettante gare e raggiunge la finalissima territoriale. Domenica 25 febbraio alle ore 16:00 a Sandrigo ci sarà l’epilogo del torneo contro il Vicenza Volley San Paolo, un atto finale tutto da vivere. La società di Torri di Quartesolo si rivela all’avanguardia in quanto a vivaio e alla formazione di giovani promesse della pallavolo. Non a caso dal 2012 consegue il marchio di qualità sul settore giovanile e dal 2013-2014 il riconoscimento di “Scuola Federale di Pallavolo”.

In un biennio di ristrutturazione ha raddoppiato i suoi numeri, grazie ad un eccellente lavoro svolto nelle scuole del territorio. Proprio di recente, per il secondo biennio consecutivo l’US Torri ha ottenuto dalla Fipav nazionale il Marchio di Qualità Oro per il Settore Giovanile 2022-2024. Si tratta del riconoscimento più prestigioso, che supera i certificati Standard e Argento. In tutta Italia sono appena 35 le società a potersi fregiare di tale titolo, appena 5 nel Veneto. Restringendo il campo al solo territorio di Vicenza, la società del DS Dario Tagliabue è la sola ad aver ottenuto la certificazione.

Per l’assegnazione del titolo la federazione valuta diversi parametri, tra cui i numeri dei tesserati, la formazione degli allenatori, i risultati sportivi conseguiti, le convocazioni nelle rappresentative, l’attività di promozione sul territorio. Il Marchio Oro arriva dopo quello conseguito nel 2021-2022, che era stato a sua volta preceduto da quelli Argento del 2016-2017 e 2018-2019. Quest’anno la Fipav ha già individuato nell’US Torri una delle prime dieci società a livello nazionale che hanno gestito più efficacemente le attività di qualificazione e formazione tecnica, per la pallavolo giovanile femminile, nel corso della stagione 2021-2022.