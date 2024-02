L’US Torri si conferma una società ambiziosa: conquistato il titolo territoriale Under 16

La prima finale territoriale della stagione dell’US Torri va all’Under 16 della società vicentina, capace di conquistare il prestigioso titolo in questi giorni dopo un percorso a dir poco brillante. Si tratta della Muraro Costruzioni che in quel di Sandrigo ha battuto per 3-0 il Vicenza Volley San Paolo.

È un successo di grande importanza, frutto del lavoro a cui il club di Torri di Quartesolo ha ormai abituato da tempo, visto che proprio qui si formano tanti talenti per quel che riguarda il volley femminile. A parlare di questo trionfo è stato il tecnico Riccardo Rocco. Arrivato dopo le esperienze a Roma (Volleyrò e Fenice) e Catania (Kondor), l’allenatore classe 1994 ha cominciato il suo percorso biancoverde prendendo in mano le Under 13 e 14, portandole ben oltre gli obiettivi di previsti a settembre.

Ecco cosa ha detto della finale territoriale: "Abbiamo iniziato la partita con un po' di tensione, perché una finale rimane tale anche se non era la prima affrontata da tante delle ragazze. Dal 15 pari abbiamo mostrato le nostre qualità e mantenuto poi concretezza in tutte le fasi di gioco anche nei successivi due set. Partivamo coi favori del pronostico, ma nello sport non c'è nulla di scontato e quindi siamo contenti di aver mantenuto le aspettative e vinto mostrando il nostro gioco. Ora ci aspetta la fase regionale, da affrontare di gara in gara come una finale, perché l'asticella si alzerà sempre di più".