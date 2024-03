Il biennio d'oro di Francesca Trevisan a Offanengo: numeri sensazionali per la giocatrice vicentina

Capitana e schiacciatrice, al suo secondo anno a Offanengo e nuovamente con il sorriso per il traguardo raggiunto, quest’anno in anticipo. Francesca Trevisan, schiacciatrice classe 1995 originaria di Montecchio Maggiore, si gode la sua Trasporti Pietro Bressan, già salva matematicamente e prima nella pool salvezza di A2 femminile quando mancano tre giornate al termine. Domenica alle 17 seconda sfida casalinga consecutiva al PalaCoim, questa volta contro Soverato dopo il 3-0 rifilato all’AltaFratte.

Tramite i canali ufficiali del club cremonese si è così espressa in merito a una stagione che si accinge alla sua conclusione: “Ci siamo amalgamate via via sempre più come squadra, siamo più coese in campo. È un processo che secondo me è iniziato nel match d’andata sul campo del Montecchio. Abbiamo plasmato la nostra identità e si è visto bene nel girone di ritorno di regular season dove abbiamo conquistato più del doppio dei punti dell’andata. Non è una casualità che il gioco sia migliorato: ho al mio fianco tutte ragazze che stimo al di là del ruolo, che si sono sempre impegnate tantissimo e il gruppo fa molto perché ti puoi fidare di chi sta vicino. Anche il lavoro dello staff è stato molto prezioso, sia sotto il profilo fisico sia sotto quello tecnico”.

Dopo alcune stagioni in B1, l’atleta vicentina ha iniziato la carriera in Serie A2 nel 2014, a Bolzano. L’anno successivo è sbarcata in A1, a Vicenza, poi nel 2016 è volata ad Olbia, per poi disputare due stagioni con il Montecchio, in A2. Ha vestito inoltre la maglia del Trentino Rosa, nella massima serie, prima dell’esperienza a Mondovì e delle ultime due stagioni a Offanengo. Proprio in quest’ultima località ha “sfornato” statistiche a dir poco impressionanti.

Proprio nel Cremonese Francesca Trevisan è stata protagonista dei campionati più prolifici per quel che riguarda l’ambito realizzativo nella seconda categoria nazionale. Lo scorso anno, infatti, ha sfiorato i 400 punti complessivi (391 per la precisione), a un passo dalle prime venti classificate della classifica top-scorer, con tanto di ottimo 12° posto in quella degli ace. Nella stagione attuale, ancora in corso, è a un passo dai 300 punti totali (283), un rendimento costante che a Offanengo dimenticheranno difficilmente.