US Torri esce sconfitta dalla prima di campionato, ma il futuro rimane radioso

Il grande giorno è arrivato e per l’non è purtroppo filato via liscio. L’esordio nel campionato di Serie B1 2021-2022 è coinciso con una sconfitta netta sul campo di Udine, un inizio non positivo, ma che non deve comunque ingannare. Laha dimostrato di poter ben figurare in questo girone C di volley femminile e i parziali del 3-0 finale a favore delle friulane si spiega facilmente.

Rizzi Volley ha messo subito le cose in chiaro, nonostante i cambiamenti rispetto alla rosa dello scorso anno e nonostante una categoria nuova di zecca. La maggiore esperienza delle atlete udinesi ha avuto la meglio contro un sestetto molto giovane e promettente, quello appunto dell’US Torri, comunque incapace di impensierire le bianconere nei vari momenti del match. C’è molto da lavorare e si può subito voltare pagina, a partire dalla settimana prossima. La formazione vicentina, infatti, debutterà in casa sabato 23 ottobre, per la precisione contro la Duetti Giorgione. Non sarà un match semplice, ma questa compagine giovane e promettente vuole dimostrare di che pasta è fatta.

L’obiettivo è quello di far maturare esperienza alle ragazze: come sottolineato più volte dalla società, si tratta di una delle B1 più giovani d’Italia, con un’età media inferiore ai diciotto anni e diversi elementi dell’Under 16. Molto dipenderà dalle “veterane”, a partire dal capitano Giada Guerra (17 anni) e dalla schiacciatrice Alessia Pasa (anche lei classe 2004). Questo il tabellino del match di ieri:

Iopgroup Forum Iulii Udine-US Torri Vicenza 3-0 (25-9, 25-20, 25-17)