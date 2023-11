Volley femminile. Montecchio perde il suo capitano: Giorgia Mazzon costretta a operarsi

In seguito ad una contusione al ginocchio rimediata nelle scorse settimane, il capitano dell’Unione Volley Montecchio Maggiore, Giorgia Mazzon, come evidenziato dagli esami strumentali svolti, dovrà sottoporsi ad un’operazione chirurgica. L’infortunio è occorso dopo l’ultima partita disputata dalla squadra sul campo della Narconon Melendugno e terminata con successo al quarto set. Il presidente del club vicentino, Carla Burato, ha così commentato la notizia: “Siamo già al lavoro per riaverla al più presto. C’è fiducia per il pronto recupero”. È una tegola di cui Montecchio avrebbe fatto volentieri a meno, visto il momento magico che sta vivendo in questo primo scorcio di stagione.

Dopo sei gare disputate, infatti, l’Unione Volley è in testa al proprio girone di Serie A2 (il B per la precisione): la formazione di coach Bonavita ha vinto quattro gare per 3-1 e due al tie-break, conquistando così 16 punti che le permettono di avere tre lunghezze di vantaggio sulle più immediate inseguitrici (Macerata, Marignano e Cremona). Il prossimo weekend la squadra ospiterà l’Offanengo nella speranza di prolungare questa striscia positiva. Incerti i tempi di recupero di Mazzon, probabilmente se ne saprà di più nei prossimi giorni.