L’Unione Volley Montecchio ha scelto il suo nuovo capitano, Giorgia Mazzon

L’Unione Volley Montecchio ha scelto la sua capitana: Giorgia Mazzon vestirà la fascia per la stagione 2023/24. L’opposta classe 1998, da quando è arrivata nel Vicentino nel 2021, ha evidenziato una crescita costante, affermandosi come leader offensivo della squadra: nei due anni sin qui trascorsi nel club di Carla Burato ha messo a segno ben 718 punti, per la precisione in 42 presenze. Ma, a parte i freddi numeri, a scaldare il cuore della società, che ha eletto Mazzon, sono state altre qualità: l’attaccamento alla maglia, la disponibilità e la forte personalità dimostrate da Giorgia senza mai tentennare, sia dentro che fuori dal campo. Di questo ne sono assolutamente consapevoli anche le compagne, che la ritengono un punto di riferimento fondamentale all’interno dello spogliatoio berico.

A confermarlo, la loro reazione all’annuncio ufficiale dato dal direttore generale Annalisa Zanellati, a margine dell’ospitata del gruppo squadra alla Fiera dello sport di Caldiero: subito, grida di gioia e applausi festanti hanno genuinamente travolto Giorgia Mazzon. Poi, la stessa Zanellati ha ufficializzato al pubblico l’investitura dell’opposta padovana sul palco della manifestazione, con inequivocabili parole di stima: “Per me, e per tutta la società, avere una persona come Giorgia a Montecchio è veramente un vanto. Merita senza dubbio di essere la nostra capitana”. Capitan Mazzon ha assimilato la notizia con grande emozione ed umiltà. E ora, con le redini del gruppo ormai già in mano, esprime tutta la sua gratitudine: “Sono veramente onorata per questo incarico speciale. Ringrazio tutto il club per aver sempre creduto in me, sostenendomi sin dal primo giorno. Aiuterò e motiverò in ogni momento le mie compagne di squadra!”.