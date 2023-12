Montecchio si gode Francesca Napodano, il miglior libero della Serie A2

La terza top scorer del campionato, il record di punti realizzati tra tutte le squadre e quello degli ace totali. La stagione 2023-2024 dell’IPAG Montecchio Maggiore in Serie A2 sta procedendo a gonfie vele, con numeri da capogiro, tra cui quelli, non meno importanti, che riguardano la difesa. I primati appena citati, infatti, sono prestigiosi, però non bisogna dimenticare la seconda linea. Se si guarda alla classifica delle ricezioni perfette, si scopre che in testa c’è proprio il libero della formazione vicentina, Francesca Napodano. La giocatrice piemontese sta fornendo un ottimo contributo, come promesso d’altronde al momento dell’ingaggio la scorsa estate.

È stata infatti scelta per la sua esperienza in A1 (lo scorso anno giocava a Macerata) e per garantire un’iniezione di qualità alle retrovie di Montecchio. Dalle parole si è passati ai fatti: Francesca Napodano ha assicurato finora 171 ricezioni in 12 gare disputate. Nessun’altra giocatrice dell’A2 è riuscita a fare meglio di lei, visto che al secondo posto c’è Sophie Andrea Blasi (Olbia), ferma a quota 140. La 25enne di Casale Monferrato era stata sibillina al momento della presentazione: “L’apporto che voglio fornire alla squadra è soprattutto una spinta a livello di atteggiamento. Dare sempre il massimo in palestra e provare il tutto per tutto su ogni pallone, senza mai tirarmi indietro”.

Detto, fatto: il secondo posto di Montecchio nel girone B dell’A2 è anche e soprattutto farina del suo sacco, tanto è vero che ha meritato il titolo di MVP nella gara vinta con Offanengo, a testimonianza dello spessore delle sue prestazioni. La carriera di Francesca Napodano è cominciata nel 2016 tra le giovanili del Volleyrò Casal de’ Pazzi, prima dell’esordio in A1 nella stagione 2017-2018 con Casalmaggiore. Poi la breve parentesi in A2 con Soverato e la risalita nella massima serie per raccogliere l’esordio in Champions durante il biennio a Novara, la Challenge Cup a Scandicci e la medaglia d’argento con la maglia azzurra alla XXX Universiade. Soddisfazioni a cui il libero casalese spera di aggiungere qualcosa di importante con la maglia dell’IPAG che tanto sta onorando.