Primato, imbattibilità e ora anche la Coppa Italia: Montecchio continua a volare

Lo strepitoso inizio di stagione dell’Ipag Ramonda s’impreziosisce ulteriormente. Le sette vittorie in altrettante partite non valgono solo la vetta solitaria nel girone B del campionato di A2, ma si traducono anche nel raggiungimento concreto del primo obiettivo stagionale: la qualificazione ai quarti della Coppa Italia Frecciarossa. Ancora in via di definizione gli accoppiamenti e le squadre che disputeranno il turno nel proprio palazzetto (questi i criteri da cui uscirà il tabellone definitivo al termine del girone d’andata: 1^ gir. A vs 4^gir. B, 2^gir. B vs 3^ gir. A e 1^ gir. B vs 4^ gir. A, 2^ gir. A vs 3^ gir. B, con il diritto di giocare la gara secca in casa appannaggio del club meglio classificato), ma la certezza che, il 10 gennaio, le ragazze di coach Buonavita porteranno la loro pallavolo anche in un altro prestigioso palcoscenico, risulta inscalfibile: la matematica è una sentenza (+8 su Mondovì quinto, a due giornate dal termine dell’andata).

E i meriti sono evidenti. Settimana dopo settimana, l’UVMM sta riscrivendo, con numeri impressionanti, ogni graduatoria di squadra e individuale, attestandosi nelle posizioni nobili di ognuna. Prima per punti e muri realizzati (rispettivamente 496 e 75), seconda per ace andati a segno (44) e singoli che, nell’amalgama ben congegnata da società e staff tecnico, stanno performando a livelli assoluti. A confermarlo l’exploit della classe 2004 Sara Bellia (miglior acer del campionato con 14 servizi vincenti e quinta per punti totalizzati, 114), il tempismo di Alexandra Botezat (27 muri-punto, seconda in assoluto) e la reattività del libero Francesca Napodano (MVP nell’ultimo successo su Offanengo e 83 ricezioni perfette da inizio torneo, prima a pari merito con Negretti di Talmassons).

Ma, complessivamente, tutte le giocatrici di Montecchio hanno offerto il proprio contributo, sia tecnico che caratteriale, nel filotto da favola ancora in corso. "Sin qui siamo riuscite a trovare un’ottima quadratura, con una formazione rivoluzionata. Abbiamo cambiato 10 interpreti rispetto alla stagione passata, ma stiamo esprimendo una pallavolo varia e convincente" commenta il direttore generale Annalisa Zanellati. Che però guarda avanti, avvertendo delle insidie della prossima trasferta ad Olbia (sabato 18 novembre alle 15). “Andiamo ad affrontare una formazione giovane, che nelle scorse giornate ha messo in mostra un buon gioco. Inoltre, alcuni dei loro talenti, come Virginia Adriano e Bianca Orlandi, si stanno facendo notare, confermando tutte le loro potenzialità”. In effetti, la squadra di coach Guadalupi, dopo un inizio complicato, è in crescita. Nelle ultime tre ha sempre mosso la classifica, arriva da una vittoria entusiasmante, al tie-break, contro Melendugno e può contare sul notevole stato di forma delle sue atlete.

L’opposta Adriano, seconda del campionato per punti realizzati (136), ha messo a terra ben 68 palloni nei due match scorsi (28 contro Melendugno, addirittura 40 contro Picco Lecco)e può fare affidamento sul supporto della schiacciatrice Orlandi (75 punti totali, 14 nell’ultima), lanciata in A2 proprio da Montecchio nel 2021/22, e della centrale Gannar (22 muri vincenti finora, 6 nella scorsa). Dunque sono diverse le soluzioni nel roster di Olbia, che dovrà vedersela con la compattezza e il carattere del gruppo di Buonavita. Premesse che fanno presagire a un match combattuto e scoppiettante. Come chiosa il dg Zanellati: “Sarà certamente una gara interessante sia sotto il profilo tecnico che tattico. Entrambe le formazioni dispongono di giovani molto promettenti, che daranno tutto sul campo anche in questa partita”.