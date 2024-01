Ipag Montecchio, la “maledizione” della trasferta di Messina

Ah! La maledizione! Sono queste le parole con cui finisce il “Rigoletto”, una delle opere più celebri di Giuseppe Verdi, ma potrebbe essere anche il grido dell’Ipag Montecchio dopo l’ufficializzazione del calendario della Pool Promozione che potrebbe portare la formazione vicentina in A1. La Pool funzionerà nel seguente modo: le squadre manterranno i punti accumulati da ottobre a gennaio e si scontreranno, in gare di andata e ritorno, solo con le rivali del girone opposto a quello giocato nella regular season. Le avversarie sul campo dell’Ipag saranno Messina, Perugia, Busto Arsizio, Como e Talmassons. Con le altre (Macerata, Cremona, Marignano e Mondovì) ci si giocherà tutto a distanza, a livello di punteggio in classifica.

La corsa inizierà il 28 gennaio, con la trasferta più lunga della pool, quella di Messina. A proposito del viaggio in Sicilia, la dg Annalisa Zanellati ha rilevato un’inequità nella spartizione delle trasferte, che genera aggravi di costi per alcune società e risparmi per altre: “Questo calendario penalizza fortemente Montecchio, perché non bilancia le mancate vicinanze geografiche della regular season, non ponendo così tutti i club sullo stesso piano. Ci siamo aggiudicati la trasferta più lunga del campionato, contro lo stimato Messina che visitiamo volentieri, con poco preavviso e anche l’unico infrasettimanale lo giocheremo fuori casa. Credo ci sia qualcosa da rivedere nelle modalità di predisposizione dei calendari da parte della Lega. Facciamo tutti investimenti e, pur tuttavia, per il medesimo campionato alcuni devono sostenere costi palesemente maggiori di altri. Noi lo sappiamo bene, visto che è il secondo anno consecutivo che subiamo la stessa penalizzazione. Quando si verificano recidive del genere, è normale porsi delle domande e indagare sui criteri”.

Questo spostamento da Montecchio Maggiore a Messina merita di essere approfondito per comprendere meglio le parole della dg. La soluzione più pratica è quella dell’aereo, ma a Vicenza non esiste aeroporto e il più vicino disponibile è il “Marco Polo” di Venezia (a un’ora di distanza). Gli unici voli diretti da questo scalo verso la Sicilia, poi, non raggiungono Messina, ma Catania. Dunque le ragazze dell’Ipag saranno costrette a spostarsi nuovamente su pullman per un’altra ora, non certo un viaggio semplice e che bisognerà organizzare in pochi giorni. Come sottolineato da Zanellati, qualcosa di simile è successo lo scorso anno.

La sfida a Messina del campionato 2022-2023 (sempre in A2) venne fissata per l’8 febbraio, un turno infrasettimanale tra due match casalinghi settimanali che costrinse Montecchio a fare gli straordinari. In quel caso arrivarono tre vittorie di fila e la speranza dei tifosi dell’Ipag è che si ripeta qualcosa di simile fra 10 giorni, così da dimenticare una volta per tutte la “maledizione” di questa trasferta.