LR Vicenza: nel weekend scorso ancora successi per le giovanili

Ancora tanti successi nel weekend scorso per le squadre del settore giovanile del Vicenza. L'Under 17 gioca una gara corsara sul campo del Rimini e si impone per 3-1. Goal firmati da Picardi nel primo tempo, Poier nel secondo e Ciatto nel recupero. Ai padroni di casa non basta la rete realizzata da Magi. Il Vicenza comanda la classifica a sei punti con Spal e Virtus Verona. La squadra veneta nel prossimo turno affronterà in casa il San Marino Academy.

Buona la prima stagionale anche dell’Under 16 di mister Simeoni, che in casa del Padova vince di misura grazie alla rete da rapinatore d’area di Tartaglia, al termine di una bella azione corale sulla corsia destra. Il gruppo biancorosso nel prossimo turno giocherà in casa contro il San Marino Academy.

Il weekend è chiuso dalla vittoriosa gara dell’Under 15 che vince 5-1 sul campo del Rimini grazie alle reti di Vencato, Meneguzzo, Marin, Balzan e Nicoletto. Successo che vale il primato in classifica con Spal, Virtus Verona e Cesena.