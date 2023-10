Vicenza Calcio Femminile: 3-2 sul campo del Sudtirol e seconda stop consecutivo

Niente da fare per le ragazze del Vicenza, che nella quinta giornata di campionato, escono sconfitte per 3-2 dal campo del Sudtirol e rimediano il secondo stop consecutivo. Al 23’ arriva il gol del vantaggio: Santin ruba palla in area, cross per Stockner e gran tiro al volo per il gol dell'1-0. Al 31’ il raddoppio: Prearo lancia Bielak, pronta a servire al centro per Stockner che ancora una volta mette in rete. Al 45’ arriva il tris: corner di Prearo e grande girata di testa di Bauer per il 3-0. Le vicentine accorciano le distanze ad inizio ripresa con un colpo di testa di Ponte sugli sviluppi di un calcio d’angolo. A tre minuti dalla fine ancora a segno la squadra veneta con Marcomini, con un preciso tiro al volo. Finisce 3-2 per il Sudtirol che si prende la vetta della classifica a punteggio pieno, mentre le vicentine rimangono al nono posto a quota sei punti.

IL TABELLINO

FC SÜDTIROL WOMEN – VICENZA CALCIO FEMMINILE 3-2

RETI: 23’ e 31’ Stockner (FCS), 45’ Bauer (FCS), 46’ Ponte (VI), 87’ Marcomini (VI).

FC SÜDTIROL: Fenzi (1’ st Graus), Varrone, Oberhuber, Dorfmann, Bauer (30’ st Ladstätter), Costisella, Markart (42’ st Huber), Santin (11’ st Rieder), Stockner (16’ st Pföstl), Prearo, Bielak. A disposizione: Mittermaier, Moio, Cainelli, Sellemond. Allenatore: Marco Castellaneta.

VICENZA CALCIO: Ramon, Missiaggia, Marchiori, Pegoraro (30’ st Marcomini), Schiavo, Imparato, De Kai (39’ pt Lazzari), Grendene, Dal Lago, Valente, Ponte. A disposizione: Crespan, Romano, Gobbetti, Beji, Zanella, Bonotto, Forciniti. Allenatore: Andrea Rizzolo.

ARBITRO: Giorgio Brozzoni di Bergamo, Gianluca Testa di Merano e Gabriele Masin di Bolzano.