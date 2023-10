Serie D: solo pari per il Montecchio Maggiore, mentre il Bassano crolla sul finale

Il Montecchio Maggiore non va oltre il pari sul campo della Virtus Bolzano (1-1). Al 38' del primo tempo la squadra vicentina trova il gol del vantaggio con il classe '95 Nicolò Visinoni, ma nella ripresa dopo otto minuto arriva il pari dei padroni di casa con Elis Kaptina. Secondo pareggio per il Montecchio in questa stagione e secondo risultato utile consecutivo dopo la vittoria di settimana scorsa copntro l'Este. Il gruppo di Coppola inizia la gara di Bolzano con questo undici: Carraro, Rocco, Nitri, Bigolin, Zanella, Burato, Sperti, Penzo, Cardellino, Visinoni, Valenti.

Il Bassano perde ancora, questa volta in trasferta contro la Dolomiti Bellunesi, che trova il gol partita al 95' con Toniolo. Sconfitta pesante per la squadra vicentina, la seconda consecutiva dopo quella interna contro l'Adriese. Sulla panchina del Bassano non è presente mister Pontarollo, fermato dal Giudice Sportivo per quattro giornate, al suo posto Matteo Nichele. Questo l'undici sceso in campo dal primo minuto: Costa, Cunico, Ongaro, Rolim, Marchiori, Stefanelli, Bordignon, Sagrillo, Fagan, Olonisakin, Forte.

GLI ALTRI RISULTATI DEL GRUPPO C

ADRIESE-CHIONS 1-1

CAMPODARSEGO-MONTE PRODECO 0-0

CJARLINS MUZANE-ATLETICO CASTEGNATO 0-0

ESTE-UNION CLODIENSE CHIOGGIA SOTTOMARINA 1-0

MORI SANTO STEFANO-LUPARENSE 0-2

PORTOGRUARO CALCIO-TREVISO FBC 1993 0-2

MESTRE-BRENO 3-2

Il Mestre rimane al comando solitario di questo girone con 15 punti.