Serie D: il poker del FC Arzignano Valchiampo a Porto Tolle vale il primato in solitaria

Nella quinta giornata di campionato arriva un’altra importante vittoria: al Cavallari è poker gialloceleste. Gli uomini di mister Giuseppe Bianchini vanno a segno nel primo tempo con Pasqualino e Calì; nella ripresa arriva la doppietta dell’attaccante Fyda, cresciuto a Rovigo.

Molte le occasioni nel primo tempo per i giallocelesti, ma l'Arzi sblocca la partita al 27’ con la potente rete del difensore Pasqualino che realizza un’azione spettacolare al volo. Il raddoppio arriva al 41’ con il gol di bomber Calì. Stop d’esperienza per Antoniazzi, serve a seguire Gnago che a sua volta indirizza la sfera a Calì: solo al centro dell’area insacca con sicurezza.

Il secondo tempo inizia in modo vivace con occasioni anche su calcio piazzato da entrambe le parti. Il gialloceleste Moras entrato al 13’ (per Beltrame) crea diverse occasioni. La terza rete dell'Arzi arriva al 27’ della ripresa con l’azione di Szymon Fyda. L’attaccante recupera la sfera nella metà campo avversaria, corre solo in avanti in contropiede puntando all’area, passa a lato a Moras che va al tiro. Recupera ancora Fyda che insacca. A seguire lo scatenato Moras prima trova la ribattuta della difesa biancoblù, poi del portiere che poco dopo para in corner il tiro di Gnago. Al 40’ Fyda regala alla squadra la doppietta siglando così la quarta rete dell’Arzignano Valchiampo nel match di Porto Tolle. Nel finale nuova occasionissima con la coppia Moras-Fyda che chiude il match dopo 6' di recupero.



TABELLINO - DELTA PORTO TOLLE – FC ARZIGNANO VALCHIAMPO, 0-4 (0-2)

DELTA PORTO TOLLE: Agosti, Bonini (13’ st Foschi), Brentan, Nappo, Moretti, Bertacca, Abrefah, Djuric (9’ st Busetto), Proch (40’ st Stefani), Strada (33’ pt Spoto), Okoli (20’ st Spader). All. Gherardi.

FC ?ARZIGNANO VALCHIAMPO: Bacchin, Pasqualino, Casini, Molnar, Nchama (20’ st Forte), Calì (13’ st Fyda), Beltrame (13’ st Moras), Antoniazzi, Bonetto (30’ st Bigolin), Gnago, Vessella (23’ st Cannia). All. Bianchini.

?ARBITRO: Gianquinto di Parma?

MARCATORI: 27’ pt Pasqualino, 41’ pt Calì, 27’ st e 40’ st Fyda.