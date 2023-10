Primavera 2: successo di misura sul campo della Feralpisalò

Non conosce sosta il Vicenza di Luca Rigoni, che vince anche sul campo della Feralpisalò 0-1, grazie al gol di Parlato al 27' del secondo tempo e conquista il terzo successo consecutivo in campionato. Il gruppo biancorosso rimane in terza posizione in classifica a quota 9 punti, a sole tre lunghezze di distacco dalla capolista Cremonese. Nel prossimo turno, in programma sabato 21 ottobre, il Vicenza ospiterà la Reggiana.

IL TABELLINO

FERALPISALO' - LR VICENZA 0-1

RETI: 27′ st Parlato (V)

Feralpisalò: Faganio, Zappa, Peli, danesi, Xhepa, Contrasto (34′ st Telalovic), Cantamessa (25′ st Noventa), Nasti, Benti, Mombrini (25′ st Bettolini), Gjyla (42′ st Minelli). A disposizione: Righetti, Gatti, Inverardi, Rebussi, Rizzi, Rubagotti, Gaverini, Picchi. Allenatore: ZENONI Damiano.

L.R.Vicenza: Siviero, Cazzin, Zorzi (25′ st Iseppi), Morittu, Sacchetto, Golin, Parlato, Basilisco (11′ st Allessi), Garnero (34′ st Mores), Mogentale, Mion (11′ st Romio). A disposizione: Gallo, Vescovi, Martini, Imbevaro, Muraro, Carlino, Moscati. Allenatore: RIGONI Luca.

ARBITRO: Gangi di Enna

ASSISTENTI: Cadirola di Milano; Rainieri di Milano

AMMONIZIONI: 25′ pt Basilisco (V), 30′ pt Mombrini (F), 3′ st Morittu (V), 6′ st Cazzin (V), 9′ st Xhepa (F), 40′ st Benti (F)