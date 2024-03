Padova-LR Vicenza: per i primi 10' minuti silenzio sugli spalti

Questa sera durante i primi dieci minuti di gioco di Padova-Vicenza, all’Euganeo ci sarà un anomalo silenzio nei primi 10′. La Curva Sud di Vicenza infatti ha deciso di rispettare l’iniziativa dei tifosi padovani contro i daspo inflitti.

Di seguito il comunicato della Sud:

"Questa sera, in occasione della partita che si disputerà all’Euganeo contro il Padova, rispetteremo l’iniziativa degli ultras di casa e resteremo in silenzio per i primi 10 minuti. La gravità e l’intensità con cui sono state emesse le ultime diffide è assurda e non nuova nel nostro ambiente, purtroppo, dove molti ragazzi sono costretti a pagare molto più del dovuto. Faremo perciò iniziare la gara sugli spalti quando avremo anche degli avversari con cui competere. Per il resto della partita, però, sarà d’obbligo sostenere la nostra squadra e i nostri colori fino allo sfinimento, tornando a casa senza voce. Comunque vada, noi siamo il Vicenza mettiamocelo bene in testa e facciamolo capire anche agli altri! Avanti Lane! Avanti Curva Sud".