LR Vicenza-Virtus Verona: Gigi Fresco e Marco Amadio sono intervenuti in conferma stampa

Nella giornata odierna in conferenza stampa sono intervenuti il tecnico della Virtus Verona Gigi Fresco e il centrocampista Marco Amadio. Domenica 28 gennaio alle ore 18.30 la squadra veronese affronterà il Vicenza.

Le parole del calciatore: “Sono felice di essere tornato in un club che significa tanto per me. Non ho sempre potuto dimostrare tutte le mie qualità a causa di una serie di infortuni che mi hanno frenato, dunque mi auguro di stare bene ed aiutare la squadra. Sono stato riaccolto con entusiasmo da tutti ed ho ritrovato quel clima famigliare fuori e dentro lo spogliatoio che mi mancava”.

Le dichiarazioni del mister: “Amadio è un ottimo ragazzo e un giocatore forte, ci darà una grossa mano anche all’interno del gruppo. Il Vicenza è una squadra di altissima classifica e per noi è il momento peggiore per affrontare una formazione così, con un grande desiderio di rivalsa e un ottimo allenatore".

La conferenza stampa completa: