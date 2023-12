Novara Vicenza contro la cabala

Si avvicina per il Lane la trasferta a Novara, alla quale mister Diana chiede la prosecuzione del buon filotto biancorosso. La partita del Silvio Piola non sembra difficilissima da affrontare, ma le maglie azzurre dei piemontesi non portano alla memoria ricordi particolarmente fausti.

In particolare emergono i fantasmi dell’ultima sconfitta (al Menti) rimediata dalla squadra allenata allora da Marino (0-2 il risultato, con Gonzales a maramaldeggiare) ma soprattutto la debacle subita l’anno scorso proprio sul terreno dei prossimi avversari (3-0 la sentenza del campo) con i biancorossi di Baldini che avevano tra le loro fila alcuni protagonisti anche di questa stagione (Confente, Ronaldo, Rolfini, Greco, Ferrari, Cavion, Ierardi ecc.). Ma or non è più quel tempo e quell’età direbbe Carducci.

Il Novara che ci toccherà è ultimo in classifica (col Fiorenzuola) e sin qui ha vinto una sola volta in 15 gare disputate. Gli uomini di Marchionni, tuttavia, vengono da due risultati favorevoli: la vittoria in casa contro la Pergolettese (2-1) e un buon pareggio in casa del Lumezzane (1-1) in entrambi i casi con gol decisivo in zona Cesarini.

Quanto al Vicenza, con la vittoria infrasettimanale in Coppa, ha lanciato un messaggio chiaro alle formazioni di testa: il distacco è importante ma attenzione a seppellire troppo presto le ambizioni beriche. Certo servirà non solo un’impresa ma addirittura un miracolo. Toccherà non solo vincere dappertutto ma anche sperare che le tre capolista incappino in alcuni risultati negativi. Possibile.

Ma molto, molto difficile. Eppure, per dare un senso ad un girone di ritorno che altrimenti si presenterebbe come una specie di via crucis, occorre inseguirlo con convinzione, questo miracolo. Mancano quattro partite alla sosta natalizia. Appuntamenti che vanno capitalizzati con 10/12 punti, senza alternative. A cominciare proprio da domenica (ore 14). Per continuare a sperare…