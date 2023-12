LR Vicenza-Mantova: le formazioni ufficiali; prime immagini

Manca sempre meno alla sfida tra LR Vicenza e Mantova, in programma alle ore 17.00 allo stadio Menti. La squadra di Diana sta già assaporando il campo di gioco. Ricordiamo che gli ospiti guidano la classifica in modo solitario, mentre per i biancorossi è praticamente quasi l'ultima spiaggia per recuperare punti.

FORMAZIONI UFFICIALI

Vicenza (3-5-2): Massolo; Ierardi, Golemic, Laezza; Talarico, Ronaldo, Jimenez, Proia, Costa; Ferrari, Della Morte. All. Diana.

Mantova (4-3-3): Festa; Radaelli, Brignani, Redolfi, Panizzi; Burrai, Muroni, Trimboli; Galuppini, Mensah, Fiori.