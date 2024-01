LR Vicenza: in allenamento si sono rivisti i due lungodegenti

Il Vicenza si sta preparando alla sfida di sabato sul campo dell'Albinoleffe (ore 14.00) e in allenamento si sono rivisti i lungodegenti Pasini e Cataldi. Per loro lavoro personalizzato e differenziato che ha fatto pensare ad un pronto rientro.

Nella seduta di ieri pomeriggio il nuovo tecnico Vecchi ha provato sia la difesa a quattro che a tre, confermando la mediana con tre pedine. Scarsella e Jimenez sono stati provati anche a ridosso delle punte, come nella gestione Diana. Per quanto riguarda l'attacco Rolfini non si è allenato per poter assistere al parto della moglie.

In mattinata la squadra riprenderà l'allenamento alle ore 11:00 presso lo Sporting55 (rifinitura a porte chiuse).