LR Vicenza-Arzignano Valchiampo: 1-0 al termine del primo tempo

Il Vicenza chiude avanti il primo tempo 1-0 contro l'Arzignano Valchiampo grazie alla firma sul finale di Golemic. Prima del calcio d'inizio spettacolo sugli spalti con la Curva Sud che offre una spettacolare coreografia per i 122 anni di storia biancorossa.

In cronaca. Dopo un minuto Pellegrini va alla conclusione, respinge di piede Pigozzo. Al 12' ci prova Della Morte dalla distanza, ma la sua conclusione non crea problemi all'estremo difensore ospite. Sessanta secondi dopo Confente si oppone bene al destro da fuori di Lakti. Al 18' Pellegrini calcia a rete quasi sul dischetto, ma Piana riesce a deviare la conclusione in angolo. Al 24' Pigozzo esce a vuoto, De Col calcia di prima intenzione, ma la palla si stampa sulla parte alta della traversa e finisce sul fondo. Sei minuti dopo Vicenza ancora vicino al gol questa volta con Cavion: preciso cross di Della Morte e stacco di testa del cantrocampista biancorosso, palla fuori di poco. Al 36' ammonito Milillo per un fallo su Cavion. Al 37' punizione battuta da Costa, Pigozzo respinge e Pellegrini calcia a lato. Al 42' Parigi prova a metterla nell'angolino, bravissimo Confente ad opporsi al tiro. Al 45' arriva il gol del Vicenza: calcio d'angolo battuto da Costa e stacco imperioso di Golemic che batte Pigozzo. Primo gol per il capitano del biancorosso. Poco dopo termina il primo tempo con la squadra di Vecchi avanti 1-0.