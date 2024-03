Il Vicenza in dieci vince 1-0 sul campo della Pro Patria e ottiene il nono risultato utile consecutivo

Il Vicenza vince anche sul campo della Pro Patria grazie al gol di Ferrari e in inferiorità numerica per quasi tutta la gara. Una prova di carattere e di spessore dei ragazzi di Vecchi che ottengono il nono risultato utile consecutivo.

In cronaca. All'11' Ronaldo mette in mezzo un pallone basso per Pellegrini, che calcia male e manda sul fondo. Un minuto dopo ci prova Costa dalla distanza, ma la conclusione è troppo centrale e non crea problemi al portiere di casa. Al 19' tiro senza pretese di Pitou e palla che termina a lato. Sessanta secondi dopo conclusione da fuori di Greco che finisce larga. Al 27' il Vicenza rimane in dieci: Ronaldo allarga il braccio e colpisce Ferri; per il direttore di gara il calciatore biancorosso dà una gomitata. Match con poche emozioni e dopo 48 minuti di gioco l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Nonostante l'inferiorità numerica il Vicenza non subisce serie pericoli alla porta di Confente.

Inizia la ripresa, ma non si vedono palle gol, con il Vicenza che resiste bene e con la Pro Patria che non crea occasioni importanti. Al 23' Greco ci prova da lontano, ma colpisce male e la palla finisce fuori di molto. Al 25' la squadra di Vecchi sfiora due volte il gol del vantaggio: Costa batte un corner e la sfera si sta per infilare direttamente in porta, ma Rovida è bravo a respingere. La palla finisce quindi al limite dove Cavion conclude nuovamente, ma l'estremo difensore di casa è ancora bravo a ribattere il tiro. Due minuti dopo Vicenza ancora vicino alla rete: corner di Costa, Rovida esce male e il pallone rimbalza in prossimità della porta e poi esce. Al 30' espulso anche Vecchi: il tecnico biancorosso viene allontanato dal campo per proteste. Al 32' Pellegrini conclude in area, ma non trova la porta. Al 39' arriva il gol del Vicenza: calcio d'angolo di Costa e tocco di Ferrari sul primo palo che batte Rovida. Al 48' espulsi Danesi, tecnico in seconda del Vicenza, e Colombo, allenatore della Pro Patria. Finale con nervi molto tesi anche tra le due panchine. Dopo cinque minuti di recupero finisce il match con la vittoria del Vicenza 1-0. La squadra di Vecchi ottiene i tre punti in inferiorità numerica per buona parte della gara. Nono risultato utile consecutivo per i biancorossi, che rimangono saldamente al terzo posto e si avvicinano sempre più al Padova, ora lontano dieci punti. Grande prova di carattere della compagine di Vecchi che continua a soprende gara dopo gara. Stupenda l'immagine a fine match con tutti i giocatori biancorossi sotto la curva a festeggiare la vittoria e tra le mani la maglia di Rolfini, che nei giorni scorsi ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro, con rottura del legamento crociato anteriore.