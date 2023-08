Il Lane fuori dalla Coppa Italia: l'ospedale Vicenza salva la faccia!

Pur sconfitto dalla Feralpi Salò ed estromesso subito dalla Coppa Italia, il Lane di Aimo Diana sciorina al Garilli una prova più che dignitosa.

Contro i Leoni del Garda i superstiti biancorossi partono addirittura meglio degli avversari e nel primo quarto d’ora piacciono anche di più dei padroni di casa. Dopo un quarto d’ora però pagano dazio al poco amalgama di una difesa cambiata quest’anno per 4/5 e quando poi al 31’ beccano il secondo gol (ancora con qualche responsabilità della retroguardia) la strada per la qualificazione diventa praticamente impraticabile. Se non si è seguita la partita, tuttavia, si potrebbe pensare ad un monologo verdazzurro. Ma così non è stato. Alla resa dei conti Confente non ha dovuto fare miracoli e Guerra & C. non hanno certo rischiato di guadagnare punteggi più rotondi.



Nel secondo tempo, anzi, dopo il gol della bandiera segnato da Laezza su paperissima di Pizzignacco, Ierardi & C., senza strafare, sono andati più vicini al secondo centro di quanto non sia toccato agli avversari di raggiungere il terzo.

Gli oltre 200 supporters berici spostatisi a Piacenza possono dunque essere moderatamente soddisfatti di una squadra che lascia in piedi alcune delle promesse da mantenere. Le scusanti di stasera erano molte e inequivocabili. Ora bisogna lasciare lavorare mister Diana, recuperando i degenti e aggiungendo all’organico i tasselli previsti. Per lui il grande lavoro sarà decidere con che criteri ridurre gli attuali 31 giocatori in busta paga per farli scendere ai 24 previsti dalle norme federali. Pare certo che arriverà ancora una punta e probabilmente anche un centrocampista con certe caratteristiche specifiche. Ma attenzione, potrebbero non essere Pellegrini e Fausto Rossi. Infatti “its a long way” fino al 1 settembre, giorno di chiusura mercato. Ma ora veniamo alle prime pagelle, forzatamente sintetiche in attesa dell’avvio della stagione vera.

LE PAGELLE DEL BAFFO



CONFENTE 6

LAEZZA 6 (per il gol)

GOLEMIC 6-

IERARDI 6+

COSTA 6,5

CAVION 6

RONALDO 6,5

SCARSELLA 5/6

DE COL 6

PROIA 6,5

DELLA MORTE 5/6.

Tra i subentrati note di merito per i giovani Talarico e Manfredonia.

Si chiude così con un po’ di amaro in bocca la 70a partecipazione del Vicenza al Trofeo e ci si avvia all’inizio del nuovo campionato, confortato sin qui da un riscontro di affetto in termini di abbonamenti che veleggia verso quota 5.000.

Come dire che nonostante tutto il “guano” che i vicentini hanno dovuto assaporare in questo ultimo ventennio, l’attaccamento alla Nobile Provinciale non flette mai.

Come diceva il marchese del Grillo: perché noi siamo noi e voi…