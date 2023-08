Coppa Italia, preliminari: formazioni ufficiali Feralpisalò-Vicenza, per i biancorossi la punta è Della Morte

Serie C

Alle ore 20 di domenica 6 agosto 2023 allo stadio Garilli di Piacenza mister Amo Diana manda in campo una formazione un po’ raffazzonata ma sicuramente valida per contrastare la Feralpisalò nel turno preliminare di Coppa Italia.

Di seguito la formazione ufficiale del LR Vicenza che scende in campo dal primo minuto.

LR VICENZA (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Golemic, Laezza; De Col, Ronaldo, Cavion, Costa; Proia, Scarsella; Della Morte.

IN PANCHINA: Massolo, Siviero, Corradi, Sandon, Bellich, Valietti, Manfredonia, Talarico, Oviszach, Ferrari.

ALLENATORE: Aimo Diana

Mentre la seguente è la formazione del Feralpisalò.

FERALPISALO' (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti, Martella; Hergheligiu, Carraro, Di Molfetta; Guerra, Sau, Felici.

IN PANCHINA: Minelli, Volpe, Ferrarini, Verzelletti, Di Gennaro, Tonetto, Musatti, Compagnon, Pietrelli, Gjyla.

ALLENATORE: Stefano Vecchi

ARBITRO: Marco Monaldi di Macerata