Coppa Italia, preliminare Feralpisalò-Vicenza, 2-1: i biancorossi fuori, il primo gol ufficiale del Lane è di Giuliano Laezza

Primo tempo giocato a ritmi blandi da amichevole estiva nonostante si tratti della fase preliminare della Coppa Italia tra Feralpisalò e LR Vicenza allo stadio Garilli di Piacenza. Nessuna delle due squadre ha dominato la prima frazione di gioco ma due errori in difesa dovuti alla mancanza di amalgama tra i biancorossi hanno determinato il doppio vantaggio dei leoni del Garda: al 17 in gol Di Molfetta e al 30' Felici. Occasioni dalla distanza tra i biancorossi per Cavione e Proia; l'ex Cittadella ci prova anche di testa. Ma la porta difesa da Pizzignacco non viene violata. Al Garilli sono presenti 200 tifosi biancorossi.

Nella ripresa entrano in campo gli stessi 22 uomini del primo tempo. Al 6' minuto del secondo tempo Ronaldo va alla conclusione che viene murata dalla difesa gardesana. Il primo cambio arriva al 15' per la Feralpi che inserisce in attacco Compagnon (ex Juve next gen) per Sau.

Al 17' su cross di Costa bel pallone per Della Morte poi l'azione prosegue e Proia riesche a piazzare un buon pallone che però Pizzignacco para con facilità.

Arriva il primo cambio per il Vicenza: al 20' dentro Ferrari e fuori Scarsella che si è sacrificato in un ruolo non suo.

Al 23' gol per il Vicenza: il biuancorosso Laezza infila la porta di Pizzignacco che non trattiene la punizione di Ronaldo. E' il 2-1.

Altro cambio al 26' per i leoni del Garda: Musatti per Felici e anche un cartellino giallo per Guerra!

Al 29' per il biancorossi entrano in campo Manfredonia per Ronaldo e Talarico per De Col.

Al 36' nelle fila del Vicenza entra Marco Bellich per Giuliano Laezza, autore del gol biancorosso. E poi Valietti per Golemic.

Nel recupero da segnalare un colpo di testa di Ierardi troppo debole per impensierire Pizzignacco. In chiusura di partita si mettono in evidenza i giovani biancorossi Manfredonia e Talarico.

Si chiude il match con un 2-1 che premia la Feralpi neopromossa in serie B. Il Vicenza esce a testa alta dalla Coppa Italia che ha affrontato assai incerottato dopo l'epidemia di gastroenterite.