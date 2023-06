Festa a Bassano: i giallorossi conquista la serie D sul campo pur perdendo di misura col Progresso Calcio

Dopo la vittoria a Castel Maggiore per 2-1 di domenica scorsa contro il Progresso Calcio, i giallorossi sapevano che avrebbero conquistato lo scudetto anche se avessero perso di misura. E così è stato. Nella partita di ritorno della finale nazionale di Eccellenza (in palio la promozione in serie D) la rete siglata al 22' per gli ospiti è di Selleri. Poi tante altre emozioni, ma la squadra di mister Sambugaro ha saputo contenere i bolognesi e portare a casa il risultato.

Ora la società giallorossa che accolgierà in seno durante l'estate l'Eurocassola e il Cartigliano si trova con due titoli di serie D: uno in eredità dal Carti e l'altro conquistato sul campo allo stadio Mercante. Sicuramente uno dei due (propbabilmente quello del Cartigliano) sarà ceduto ad altri.