Eccellenza, spareggi - Il Bassano vince ancora e batte Progresso Calcio ipotecando la promozione in D

FC Bassano, nonostante la fusione annunciata con il Cartigliano che porta in dote la serie D, rischia davvero di vincere il titolo sul campo. Nella partita di andata della finale per la promozione dall'Eccellenza alla massima serie dei dilettanti ha espugnato domenica 11 giugno 2023 il Progresso Calcio, squadra di Castel Maggiore, comune della città metropolitana di Bologna. E' finita 1-2 per i giallorossi: gol nel primo tempo di Bounafaa al 14'. Raddoppia il Bassano ad inizio di ripresa al 2' con Zuin. Dopo 20' i padroni di casa siglano la rete con Ghebreselassie.

IL RITORNO DOMENICA 18 GIUGNO AL MERCANTE

La partita di ritorno è prevista domenica prossima 18 giugno 2023 alle 16 e 30 all'ombra del Monte Grappa, allo stadio "Mercante": gli uomini di mister Sambugaro potrebbero passare in serie D sul campo anche con una sconfitta di misura (per 0-1) per conquistare sul campo la promozione in Serie D.