Eccellenza girone A: il Longare Castegnero batte il Calcio Porto Viro e si prende la vetta

Allo stadio Martinelli lo scontro al vertice tra il Longare Castegnero ed il Porto Viro è finito 2-0 per i padroni di casa. Partita molto combattuta, con gli ospiti che nel primo tempo tengono la porta inviolata. Nella seconda frazione di gara il Longare spinge e mette alle corde la squadra rodigina, creando molte palle gol, oltre alle due realizzate da Bernardelle. Con questa vittoria il gruppo vicentino si prende la prima posizione della classifica a pari punti con Vigasio e Union Eurocassola. Quest'ultima pareggia 1-1 sul campo dell'Unione La Rocca Altavilla. Pareggio ricco di gol ed emozioni anche per il Calcio Schio, che impatta 3-3 in casa contro l'Albignasego Calcio.

La Virtus Cornedo perde in trasferta sul campo del Calcio Mozzecane 2-0, mentre il Camisano Calcio crolla sul terreno di gioco dell'Ambrosiana 4-1.

GLI ALTRI RISULTATI DEL GIRONE A

MESTRINO RUBANO-REAL VALPOLICELLA 2-2

VIGASIO-ACADEMY PLATEOLA 1-0

VILLAFRANCA VERONESE-MONTORIO 1-0