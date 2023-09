Eccellenza girone A: la capolista Union Eurocassola ospita il Longare Castegnero

Dopo aver vinto sul campo del Mestrino Rubano, grazie alla rete decisiva di Pierobon, la capolista Union Eurocassola ospiterà nel turno della quarta giornata di Eccellenza, il Longare Castegnero, match in programma domenica alle ore 15.30. La squadra di mister Maino in questo inizio di stagione ha ottenuto tre vittorie su tre gare disputate e ha subito solo un gol, quello contro la Virtus Cornedo. Gli ospiti, invece, hanno rimediato due successi ed un pareggio e sono ancora imbattuti in questo avvio di campionato. Una sfida sicuramente interessante per il vertice della classifica.

L'Unione La Rocca giocherà in trasferta sul campo dell'Academy Plateola dove cercherà la terza vittora di stagione. L'attaccante Davide Tonani con la rete siglata ai danni del Cornedo ha raggiunto il prestigioso traguardo dei 50 gol con la casacca dell’Unione.

LE ALTRE GARE DELLA 4A GIORNATA DOMENICA 1 OTTOBRE ORE 15.30

CAMISANO-CALCIO 1910 - MESTRINO RUBANO

VILLAFRANCA VERONESE - CALCIO SCHIO

VIRTUS CORNEDO - REAL VALPOLICELLA

ALBIGNASEGO CALCIO - CALCIO MOZZECANE

CALCIO PORTO VIRO - VIGASIO

MONTORIO - AMBROSIANA