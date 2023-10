Eccellenza girone A: l'Union Eurocassola rallenta, ma è ancora capolista

La capolista Union Eurocassola rallenta, pareggia in casa con il Longare Castegnero (2-2), ma mantiene la vetta solitaria della classifica con 10 punti, a più due da Porto Viro, Vigasio ed appunto Longare. Gara pirotecnica e combattuta, con quattro reti realizzate. Per i padroni di casa gol di Matta e Martin, mentre per gli ospiti reti di Finazzi e Rampazzo. Entrambe le formazioni non hanno ancora perso in questo avvio di stagione.

Nella giornata numero quattro nessuna squadra vicentina trova la vittoria: sconfitta del Camisano che crolla in casa 1-5 contro il Mestrino Rubano, pareggio tra Academy Plateola e Unione La Rocca Altavilla 0-0, sconfitta interna della Virtus Cornedo 0-2 contro il Real Valpolicella e pareggio 2-2 tra Villafranca Veronese e Calcio Schio (per il gruppo vicentino a segno Giusti e Roveretto).

GLI ALTRI RISULTATI DEL GIRONE A

ALBIGNASEGO CALCIO - CALCIO MOZZECANE 2-1

CALCIO PORTO VIRO - VIGASIO 1-1

MONTORIO - AMBROSIANA 4-1