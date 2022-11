Calcio, serie C: il Vicenza batte l’Arzignano di misura al Dal Molin, determinante l’espulsione di Piana

La 15esima giornata di campionato regala una difficile vittoria al Vicenza contro l’Arzignano che pur giocando più di 45’ in inferiorità numerica è riuscita a contenere il Lane maggiormente dotato dal punto di vista tecnico.

PRIMO TEMPO

Tanta intensità e molta velocità di esecuzione nel primo tempo della partita tra FC Arzignano Valchiampo e LR Vicenza. E per questo poche occasioni da rete.

Situazione clamorosa nel riscaldamento: Ronaldo subisce una contrattura e all’ultimo mister Francesco Modesto è costretto ad inserire Zonta a centrocampo.

Da segnalare poi l’infortunio di Valietti al 21’ che scivola in un cambio di direzione e cade rovinosamente sul braccio e sul polso destro. Al suo posto entra Oviszach.

L’Arzignano ha pressato molto i biancorossi e ha impedito all’attacco di costruire azioni pericolose. E’ stata evidente la mancanza di un regista come Ronaldo.

SECONDO TEMPO

Al 2’ espulsione per somma di ammonizioni del difensore dell’Arzignano Luca Piana che ha commesso un fallo pesante su Rolfini. E l’Arzi resta in 10.

Sugli sviluppi della punizione battuta da Stoppa ci prova Freddi Greco che batte al volo e la palla è fuori di poco a lato.

Al 3’ dalla destra è Stoppa a impegnare Saio su azione.

Poi mister Bianchini si copre: toglie un attaccante Tremolata e inserisce Bonetto in difesa

Al 13’ bella azione del Vicenza con Rolfini che non riesce a battere nei tempi giusti: grande occasione persa.

Al 16’ tiro dalla distanza di Barba che cerca di sorprendere Confente: fuori di poco e il portiere comunque c’era.

Al 27’ il gialloceleste Gemignani stanchissimo viene sostituito con Davi.

Al 28’ iniziativa di Dalmonte che sulla sinistra, dopo un dribbling, inizia un fraseggio con gli attaccanti fino ad accentrarsi e calciare dal limite dell’area dopo la sponda di Rolfini: è gol, 0-1.

La difesa dei giallocelesti non è riuscita a raddoppiare su di lui e l’attaccante messo a fare il quinto di sinistra (nonostante sia destro) ha sfruttato il varco.

Al 33’ entra Scarsella per Zonta che ha speso molto nel match.

Al 35’ situazione dubbia in area del Vicenza con Ierardi che difende palla su Antoniazzi che cade nel momento in cui potrebbe calciare a due passi dal portiere Confente. La tribuna arzignanese chiede il rigore! Ma l’arbitro e i suoi assistenti sono di un altro parere.

Al 36’ nelle fila dell’Arzi Nchama entra per Barba e Grandolfo per Casini.

Sul fronte opposto al 37’ entrano Jimenez per Rolfini e Giacomelli per Stoppa.

Momenti di tensione nel finale tra Giacomelli e Molnar sedati dai compagni e dall’arbitro.

Dopo 4’ di recupero il direttore di gara decreta la fine del match: una partita sofferta per il Vicenza, vinta di misura. La svolta evidentemente nell’espulsione di Luca Piana al secondo minuto della ripresa.