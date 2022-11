Arzignano-Vicenza: le formazioni ufficiali, il tridente dei biancorossi con Stoppa, Ferrari e Rolfini

Ecco le formazioni che scendono ufficialmente in campo alle ore 20 e 30 allo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano.



FC ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Saio; Cariolato, Piana, Molnar, Germignani; Antoniazzi, Casini, Barba; Tremolada; Fyda, Parigi. ?

IN PANCHINA: Volpe, Pigozzo, Gning, Nchama, Bordo, Grandolfo, Cester, Zanella, Bontempi, Bonetto, Davi, Lunghi, Grosso, Tardivo

ALLENATORE: Giuseppe Bianchini



LR VICENZA (3-4-3): Confente; Ierardi, Pasini, Sandon; Valietti, ZONTA, Greco, Dalmonte; Rolfini, Ferrari, Stoppa. ?

IN PANCHINA: Brzan, Desplanches, Corradi, Bellich, RONALDO (infortunato in riscaldamento), Giacomelli, Scarsella, Begic, Jimenez, Cataldi, Cappelletti, Alessio, Oviszach

ALLENATORE: Francesco Modesto





ARBITRO: Andrea Bordin di Bassano del Grappa