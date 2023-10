Bassano vittoria di rigore

Partita non facile per i padroni di casa, piuttosto condizionati dalla paura dopo il gol al 96’ subito domenica scorsa a Belluno. Per fortuna l’ex Lumezzane non si è fatto tradire dall’emozione, regalando agli uomini di Nichele tre punti preziosi che collocano la squadra all’ottavo posto in classifica (in coabitazione con Portogruaro, Chions e Adriese). Si tratta della seconda vittoria della stagione, prima tra le mura amiche, che fa ben sperare per il prosieguo del campionato, soprattutto ora che il club ha a disposizione anche un asso nella manica come Filip Raicevic, oggi partito dalla panchina e forte del suo curriculum che comprende fra l’altro, anche Vicenza, Livorno e Bari.

LE PAGELLE DEI PROTAGONISTI

Costa 7, Cunico 6,5, Ongaro 6,5 (71’ Bokoko 6,5), Paulinho 6,5, Marchiori 7, Stefanelli 7, Bordignon 7, Sagrillo 6,5, Fagan 6,5, Taiwo 6,5 (63’ Chia 6,5) Forte 6,5 (57’ Raicevic 6,5). Allen. Nichele 6,5.

Prossimo turno

Bassano Virtus – Luparense, domenica 22 ottobre ore 15.