Arzignano Valchiampo: sabato scorso c'è stato un doppio esordio

La 28^ Giornata di Serie C Now ha segnato per l'Arzignano Valchiampo un doppio esordio: quello del difensore Elia Campesan e quello dell'attaccante Tommaso Baretta, entrambi classe 2005.

Il primo è arrivato in Prima Squadra dall'Eccellenza, dove fino alla scorsa stagione ha giocato con il Camisano. Ha trovato al minuto 41' del secondo tempo di Padova-Arzignano Valchiampo l'esordio in Campionato, dopo quello tra i Pro avvenuto lo scorso 3 ottobre in Coppa Italia.

Esordio assoluto tra i Professionisti, invece, per il secondo che sta militando nella Primavera 3. Elia, dopo essere stato convocato in Prima Squadra in occasione del secondo turno di Coppa Italia, ha trovato l'esordio ufficiale allo stadio Euganeo al minuto 41' della ripresa quando è subentrato ad Alberto Centis con la maglia numero 27.