Arzignano Valchiampo: movimenti di mercato

L’Arzignano Valchiampo ha annunciato l’arrivo in squadra del giovane estremo difensore Federico Botti, che indosserà la maglia numero 22. Classe 2002, originario di Brescia, ha lasciato la Pro Sesto per accasarsi in via dello Sport a titolo definitivo fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo.

Dopo gli inizi nelle giovanili e un anno all’Inter, ha giocato nel Brescia e successivamente tre anni in Serie D. Con i colori della Pro Sesto il suo esordio in Serie C: in totale sono 19 le presenze tra i Professionisti, 4 le partite senza gol subiti.

Potrebbe lasciare, invece, il club l'attaccante Francesco Grandolfo, autore di quattro gol in questa prima parte di campionato con l'Arzignano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centravanti ex Bari potrebbe tornare a vestire la maglia del Monopoli in questi ultimi giorni di calciomercato.