Arzignano Valchiampo: il nuovo mister ha iniziato il lavoro

La società FC Arzignano Valchiampo, dopo l'esonero di Giuseppe Bianchini, ha dato ufficialmente il benvenuto a mister Simone Bentivoglio, nuovo allenatore della nostra Prima Squadra.

Insieme a lui è entrato a far parte della famiglia gialloceleste l'ex calciatore Siniša Andelkovic, che si è unito allo Staff Tecnico confermato (Vice Allenatore Thomas Poletti, Preparatore Atletico Massimo Bucci, Preparatore dei Portieri Marco Bruzzichessi e Match Analyst Pietro Tassin).

Bentivoglio è iniziato la sua carriera da allenatore nell'estate 2022, alla guida del Vigasio Under 19. Il 4 ottobre successivo è stato promosso alla guida della prima squadra militante in Eccellenza, ma poi esonerato il 12 dicembre. Per il nuovo tecnico dell'Arzignano, che come calciatore ha vestito le maglie di Mantova, Chievo Verona, Bari, Sampdoria, Venezia, Siena e Virtus Verona, è la prima panchina professionistica.