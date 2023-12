LR Vicenza-Mantova: 0-2 e fischi del Menti al termine del primo tempo

Al Menti dopo il primo tempo 2-0 per il Mantova sul Vicenza. La squadra di Diana non conclude quasi mai verso lo specchio della porta ospite e nelle due azioni costruite dagli avversari subisce gol. Match tutto in salita e difficile da rimettere in piedi. In cronaca. Nei primi minuti non succede nulla e la gara è pure nervosa. Al 17′ si vede il Mantova: traversone di Panizzi, la sfera giunge a Mensah, ma Golemic è bravo a chiudere sull'ttaccante. Al 32' gli ospiti ci provano ancora, ma Massolo respinge bene sul primo palo. Quattro minuti dopo il Mantova passa in vantaggio: il Vicenza perde palla sulla trequarti, Fiori mette un cross insidioso sul secondo palo che Radaelli deve solo spingere in porta. Male sia Massolo che Costa che non riescono ad intervenire. Al 41' raddoppio della squadra di Possanzini: cross dalla trequarti di Radaelli e Galuppini colpisce con il piatto tra Ierardi e Talarico che rimangono a guardare. Al 46' ci prova Costa dalla distanza, primo tiro per il Vicenza, ma la palla non crea problemi al portiere ospite. Finisce il primo tempo con i biancorossi sotto di due gol e usciti dal campo tra i fischi del Menti.