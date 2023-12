Il Famila Schio prosegue la rincorsa al vertice: battuta Milano 84-58

Il Famila Wuber vince in agilità sul Sanga Milano per 84-58 una partita con entrambi i roster ampiamente rimaneggiati. Inoltre, per Schio si aggiunge un brutto infortunio a Reisingerova nel secondo quarto che toglie un altro elemento importante in un reparto martoriato dalle assenze. In una partita in cui capitan Sottana è rimasta in panchina a riposare, il Famila vince mandando in doppia cifra ben 5 giocatrici con un high di Verona, 18 punti, di cui ben 16 nel solo secondo quarto.

Un secondo quarto che decide la partita

Come capita spesso, le ospiti impostano la gara su ritmi alti per sopperire al deficit fisico e tecnico con il Famila. L’avvio è propizio alle orange che si portano sul 5-0 con Parks e Sivka ma arriva presto il sorpasso di Penz e Bonomi dall’arco. Nessun problema per il Famila che mette subito in ritmo Parks: due triple in serie a cui aggiunge un gioco da tre punti per il 16-10. L’ingresso di Guirantes amplia le opzioni offensive di Schio con la portoricana che si iscrive subito a referto con 5 punti consecutivi mentre Guarnieri si carica la propria squadra sulle spalle: al decimo il tabellone del PalaRomare recita 21-16.

Il secondo quarto si apre con la tripla di Verona, protagonista assoluta di questa frazione: la play palermitana, infatti, segna ben 16 punti con 4 triple meravigliose. Con lei in campo i punti scledensi sono praticamente tutti suoi e propizia la fuga del Famila che ora lascia alle avversarie le briciole: 42-25 al 17’. Accade poi, però, che purtroppo in un’azione confusa Guarnieri e Reisingerova si scontrano e la lunga ceca ne ha la peggio perché esce zoppicante dirigendosi direttamente negli spogliatoi. La squadra ha il pregio di non disunirsi e continuare a macinare gioco con Penna e Chagas che trovano i primi punti della partita: 50-30 all’intervallo lungo.



Normale amministrazione fino alla sirena finale

Riparte con i giri del motore altissimi il Famila che approccia il secondo tempo con un 9-0 che obbliga coach Pinotti al timeout immediato. Toffali e Guarnieri sbloccano finalmente il Sanga ma Schio continua a macinare punti e con le triple di Parks e Chagas tocca addirittura il +33 (67-34). Bonomi continua la sua fantastica serata dall’arco e il terzo quarto si chiude sul 71-44.

L’ultima frazione vede come high le tre triple di Penna (di cui una di tabella al termine dei 24”) in un quarto che ovviamente ha poco da dire in termini di punteggio anche se le ospiti hanno il merito di continuare a crederci senza mollare mai il colpo. Finisce 84-58 con il successo del Famila Wuber Schio.

Il tabellino

Famila Wuber Schio - Repower Sanga Milano 84 - 58 (21-16, 50-30, 71-44, 84-58)



FAMILA WUBER SCHIO: Bestagno 1 (0/2 da 2), Sottana NE, Sivka* 12 (3/4, 2/5), Verona C. 18 (3/4, 4/5), Guirantes 14 (5/8, 1/6), Mutterle, Crippa 2 (0/5, 0/1), Chagas* 7 (0/2, 2/6), Parks* 16 (3/3, 3/6), Penna* 12 (2/4, 2/5), Reisingerova* 2 (1/2 da 2)

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 17/34 - Tiri da 3: 14/35 - Tiri Liberi: 8/15 - Rimbalzi: 54 12+42 (Bestagno 8) - Assist: 22 (Chagas 5) - Palle Recuperate: 8 (Guirantes 2) - Palle Perse: 14 (Bestagno 5)



REPOWER SANGA MILANO: Toffali* 11 (4/11, 0/4), Di Domenico, Guarneri* 8 (2/5 da 2), Beretta 2 (1/1, 0/3), Vintsilaiou NE, Penz* 8 (1/6, 2/6), Diallo Dieng NE, Bonomi* 17 (1/6, 5/8), Tulonen* 12 (6/16, 0/5), Madonna NE, Finessi

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 15/46 - Tiri da 3: 7/27 - Tiri Liberi: 7/9 - Rimbalzi: 40 11+29 (Guarneri 8) - Assist: 16 (Penz 7) - Palle Recuperate: 4 (Toffali 1) - Palle Perse: 12 (Tulonen 5)

Arbitri: Rudellat M., Bonotto F., Ferrara C.