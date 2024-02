Coppa Italia, Famila Schio-Passalacqua Ragusa: come seguirla in tv e in streaming

Non poteva esserci un ritorno più infuocato dalla sosta per il Famila Wuber che venerdì, con palla a due alle ore 19.15 all’Inalpi Arena di Torino, affronterà la Passalacqua Ragusa nell’ennesimo confronto in Coppa Italia con le siciliane.

Come nel 2019 (allora però fu Final Eight), il quadro delle semifinali vede esattamente gli stessi accoppiamenti: l’altra semifinale, infatti, sarà Venezia-Geas.

Quest’anno, invece, l’edizione della Coppa Italia femminile è in abbinata con la Final 8 della serie A1 maschile che renderà Torino centro nevralgico della palla a spicchi italiana.

Un’altra novità è l’introduzione dell’instant replay (che a Schio abbiamo già potuto apprezzare in Eurolega) che aiuterà la terna arbitrale negli episodi più spinosi da giudicare.

Le avversarie

La Passalacqua Ragusa ha conquistato le Final 4 battendo il 7 gennaio, in un abbastanza inaspettato upset, la Virtus Segafredo Bologna 67-76. Un’impresa che testimonia la pericolosità della squadra di coach Lardo che, dopo un inizio di stagione zoppicante, si sta dimostrando avversaria pericolosa per ogni formazione.

Nel successo con le vù nere, fu l’asse play-pivot Thomas/Chidom ad essere la chiave della vittoria (19 punti la prima, 24 la seconda). In stagione sono proprio loro le top scorer delle biancoverdi assieme a Juskaite e Spreafico (anche loro in doppia cifra di media).

Milazzo e Miccoli sono le altre due italiane che garantiscono più punti alla causa iblea mentre Jakubcova continua a far fatica a replicare le prestazioni dello scorso anno con Lucca.

Qui Schio

Le orange si sono ritrovate in settimana recuperando le atlete impegnate con le proprie nazionali: Guirantes e Juhasz sono state protagoniste di prestazioni impressionanti con le proprie rappresentative. Il Famila è la società più vincente nella storia della Coppa Italia con 14 trofei in bacheca, al secondo posto la Pool Comense con 5 successi.

È una competizione in cui le orange sanno spesso esaltarsi e che le ha viste mancare la finale l’ultima volta nel 2019, vinta appunto da Ragusa.

Coach Dikaioulakos, dopo mesi in cui ha dovuto adattarsi a numerose e prolungate assenze, ha finalmente tutto il roster a disposizione e potrà schierare la migliore formazione per cercare di avere ragione di una combattiva Virtus Eirene. Da non dimenticare che, subito dopo le Final Four, Schio in veste Beretta sarà impegnato nei quarti di finale di Eurolega contro Praga.

Famila Schio-Passalacqua Ragusa: come seguirla in tv e in streaming

Famila Wuber Schio - Passalacqua Ragusa - Venerdì 16 Febbraio ore 19.15 - Inalpi Arena (Torino)

Diretta streaming gratuita su LBFTV e DAZN

Presso il Circolo Cattolico di Magrè (Via S. Leonzio, 14, 36015 Schio VI) previa prenotazione allo 0445 043987