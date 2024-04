Playoff Scudetto, al PalaRomare il Famila Schio doma le Lupe e prenota la semifinale

Pronostico rispettato al PalaRomare dove il Famila Wuber si impone 83-67 contro San Martino di Lupari in gara 1 dei quarti di finale. Una partita senza particolari patemi d’animo per le orange che approcciano bene il match con un’incontenibile Juhasz, toccano il +20 in apertura di secondo tempo ed infine bloccano il tentativo di rimonta delle giallonere nell’ultimo quarto.

In una serata poco felice per il tiro dalla lunga distanza (appena 4/15) Schio trova certezze in area soprattutto in Juhasz (nominata MVP del mese di Aprile dalla Lega Basket Femminile), Keys e Resingerova che combinano 39 punti e 22 rimbalzi; anche Guirantes trova tanti punti vicino a canestro con le sue micidiali penetrazioni che le padovane non riescono a limitare. Unica orange in grado di dare continuità con i piedi dietro l’arco è invece Verona con 3 triple a bersaglio. Ora la serie si sposta al Palalupe per gara 2 già decisiva in programma domenica 28 alle ore 20.

LA PARTITA

È uno Juhasz show l’inizio di gara con l’ungherese che in meno di dieci minuti segna 9 punti a cui aggiunge 3 rimbalzi, 1 assist e un paio di palle recuperate. Schio segna la maggior parte dei suoi punti in area (anche i canestri di Verona e Guirantes arrivano vicino al tabellone) mentre litiga con il tiro dall’arco. La prima tripla di serata la firma Conte per il primo e unico vantaggio sull’8-7: da qui 15-2 di parziale orange con la sola D’Alie che riesce a muovere il punteggio per le sue sulla sirena di fine primo quarto che si chiude sul 21-9.

Vente e Soule rispondono alle scorribande nel pitturato di Reisingerova mentre il canestro in transizione veloce di Guarise al 13’ induce coach Dikaioulakos al timeout. Il ritorno di Verona permette a Schio di sbloccare la propria casella dei tiri dalla distanza in un botta e risposta con Arado (30-18) che, però, poco dopo si macchia del 4° fallo personale (brutta tegola perché anche Vente ne ha già spesi 3). Guarise trova altri cinque importanti punti ma Juhasz, Guirantes, Keys e Parks con il tap-in sulla sirena chiudono il primo tempo sul 43-27.

Leggero brivido finale

Con Juhasz, Guirantes e la terza tripla di serata di Verona il Famila Wuber tocca il massimo vantaggio sul +23 ma D’Alie, Soule e Turcinovic iniziano a mettersi in partita e a macinare punti per la propria squadra. Questo non impedisce a Schio di mantenere 20 punti vantaggio anche se, a metà periodo, la tripla di Turcinovic costringe al timeout Dikaioulakos (58-43 al 26’). Negli ultimi minuti della terza frazione le squadre si rispondono colpo su colpo mantenendo le distanze invariate: 68-51.

Con Bestagno e Reisingerova il Famila Wuber trova nuovamente i 20 punti di vantaggio e abbassa leggermente l’intensità del proprio gioco, cosa che non fa l’Alama che anzi ne approfitta per costruire un break di 10-0 che, a cinque minuti dal termine, sembra poter riaprire la contesa. Le orange si affidano allora alle proprie certezze di serata: Juhasz e Guirantes mettono in ghiaccio la partita consegnando la vittoria per 83-67

IL TABELLINO

Famila Wuber Schio - Alama San Martino di Lupari 83 - 67 (21-9, 43-27, 68-51, 83-67)



FAMILA WUBER SCHIO: Juhasz* 18 (8/11 da 2), Bestagno 4 (0/3 da 2), Sottana 2 (1/3, 0/3), Verona* 11 (1/4, 3/6), Guirantes* 22 (7/12, 1/1), Crippa 2 (1/1, 0/1), Parks* 3 (1/5, 0/2), Keys* 11 (2/3, 0/2), Penna, Reisingerova 10 (5/5 da 2) Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 26/47 - Tiri da 3: 4/15 - Tiri Liberi: 19/22 - Rimbalzi: 46 17+29 (Juhasz 10) - Assist: 20 (Keys 6) - Palle Recuperate: 6 (Juhasz 1) - Palle Perse: 17 (Reisingerova 4)



ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI: D'Alie* 16 (5/9, 2/4), Guarise 11 (3/3, 1/1), Conte* 5 (0/3, 1/5), Turcinovic* 12 (3/7, 1/5), Soule* 16 (7/13, 0/3), Russo, Arado* 5 (1/2, 1/2), Diakhoumpa NE, Vente 2 (1/5, 0/1), Kostowicz NE Allenatore: Piazza G.

Tiri da 2: 20/44 - Tiri da 3: 6/24 - Tiri Liberi: 9/10 - Rimbalzi: 29 13+16 (Soule 7) - Assist: 19 (D'Alie 8) - Palle Recuperate: 10 (Soule 3) - Palle Perse: 15 (Squadra 3) - Cinque Falli: Arado

Arbitri: Nuara S., Perocco A., Foti D.