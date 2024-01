Il Superclassico è del Famila Schio. Sconfitta la capolista Umana Reyer Venezia 60-56

Altro capolavoro del Famila Wuber che, dopo aver preso lo scalpo di Fenerbahce e Lione, infligge alla capolista Venezia la prima sconfitta stagionale: 60-56 il finale da un PalaRomare meravigliosamente sold out e rumoroso come questo derby meritava; bello anche il colpo d’occhio della tifoseria ospite.

Partita nervosa, fisica, in cui le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi ma che ha fatto divertire e palpitare gli oltre 2100 del PalaRomare. Le orange hanno condotto per tutta la gara grazie a tante diverse protagoniste che, nei momenti chiave del match, hanno dato il loro contributo fondamentale (Parks, Juhasz, Sottana, Penna…); Schio ha toccato anche il +16 salvo subire poi una rimonta in extremis delle lagunari ma a tempo ormai scaduto. Non cambia nulla in classifica ma per Sottana e compagne il morale non fa che aumentare, a fronte anche del ritorno dall’infortunio di Reisingerova.

Famila che conduce con autorità

Ci mette quasi quattro minuti la partita a sbloccarsi con difese intensissime e attacchi molto nervosi: Kuier e Parks segnano due canestri fotocopia da rimbalzo d’attacco, poi Schio infila tre triple consecutive con Verona e Parks e coach Mazzon al 6’ interrompe il gioco per parlarci su. Il finale di quarto ha solo due protagoniste a livello offensivo: Berkani da una parte, Bestagno dall’altra che fissano il punteggio sul 15-9.

Reisingerova, rientrata dall’infortunio, segna i primi punti della sua partita ma al 12’ Makurat punisce un errore offensivo delle orange con la tripla del -5. Guirantes riesce finalmente a sbloccare il suo score personale ma Schio ora fatica molto a trovare soluzioni in attacco valide. Ne approfitta la Reyer che rientra con Kuier, Fassina e Shepard: 21-20 al 16’. Verona e Villa tengono la sfida in equilibrio finché Juhasz non dà una prima forte spallata al match: 8 punti in serie con anche il jumper sulla sirena per il 33-23 di metà gara.

Infinite palpitazioni

All’inizio della ripresa l’Umana prova a mettere il campo il massimo sforzo per rientrare e apre con un esaustivo 9-2 grazie a Kuier, Berkani e Villa: la play azzurra, però, non concretizza un fallo antisportivo guadagnato su Sottana. Parks e Reisingerova mettono punti preziosi in cascina per le orange ma Venezia è di nuovo a -4 con Shepard. Poi capolavoro cestistico di Sottana che in un amen segna due tiri liberi (i primi della gara di Schio), tripla e canestro in contropiede rubando palla a Villa: 48-39 al 30’.

Dikaioulakos butta nella mischia Penna e l’ala bergamasca risponde con due capolavori dall’arco che, sommati al canestro di Guirantes, fanno volare le orange sul 56-41 al 33’. La Reyer è alle corde e, da grande squadra qual è, risponde con una reazione di orgoglio: aumenta ancora l’intensità difensiva e trova canestro vitali in attacco, spesso in contropiede. Juhasz e Parks tengono Schio sul +8 ma, a tre secondi dalla fine, pasticcio della difesa scledense che concede a Berkani il 2+1 che vale il -3. Il Famila costruisce una buona rimessa: Keys segna il primo, sbaglia apposta il secondo e la partita termina 60-56.

IL TABELLINO

Famila Wuber Schio - Umana Reyer Venezia 60 - 56 (15-9, 33-23, 48-39, 60-56)



FAMILA WUBER SCHIO: Juhasz* 14 (7/10, 0/1), Bestagno 4 (2/5, 0/1), Sottana 9 (2/5, 1/2), Verona* 5 (1/2, 1/1), Guirantes* 4 (2/13, 0/1), Mutterle NE, Crippa, Pirozzi NE, Parks* 11 (2/7, 2/4), Keys* 3 (1/2, 0/2), Penna 6 (0/1, 2/3), Reisingerova 4 (2/6 da 2)

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 19/51 - Tiri da 3: 6/15 - Tiri Liberi: 4/6 - Rimbalzi: 47 12+35 (Juhasz 12) - Assist: 21 (Guirantes 8) - Palle Recuperate: 3 (Sottana 1) - Palle Perse: 10 (Verona 3)



UMANA REYER VENEZIA: Logoh NE, Berkani* 16 (5/9, 1/8), Gorini NE, Villa* 9 (3/7, 0/3), Nicolodi, Pan, Meldere NE, Makurat 5 (1/2, 1/2), Cubaj 4 (2/5, 0/1), Fassina* 2 (1/4, 0/1), Shepard* 10 (3/10, 0/1), Kuier* 10 (3/6, 1/5)

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 18/48 - Tiri da 3: 3/21 - Tiri Liberi: 11/16 - Rimbalzi: 43 14+29 (Shepard 12) - Assist: 11 (Kuier 4) - Palle Recuperate: 5 (Fassina 2) - Palle Perse: 5 (Squadra 1)

Arbitri: Wassermann S., Pazzaglia J., Lanciotti V.