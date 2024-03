Euroleague Women, USK Praga-Famila Schio: come vedere il match in tv e in streaming

È atterrato ieri sera nella capitale ceca il Beretta Famila che affronta quest’ultima trasferta europea con il sogno di regalarsi nuovamente le Final 4 di Eurolega, dopo la storica prima volta della scorsa stagione.

Per farlo dovrà vincere mercoledì 6 marzo (palla a due alle ore 19) alla Kralovka Arena una partita senza domani.

Grazie al successo di mercoledì scorso al PalaRomare le orange hanno messo spalle al muro la capolista del gruppo B che ora, davanti ai suoi tifosi, in un campo dove è ancora imbattuta, proverà ad avere la meglio di uno Schio che si presenta finalmente a ranghi completi: si è riunita al gruppo infatti Reisingerova e si spera possa trovare qualche minuto di impiego dopo la lunga assenza.

Le avversarie

Abbiamo imparato a conoscere la forza di Praga in queste due partite dei quarti di finale: tantissima fisicità sotto canestro con Magbegor, Sabally e Hof dominanti con chili e centimetri da vendere.

Enorme qualità c’è anche nel pacchetto esterne guidato da Ayayi (19 punti al PalaRomare) con il contributo soprattutto di Conde, Vyoralova e Vorackova anche se l’ultima è stata veramente ben limitata in gara 2. L’assenza più importante per coach Hejkova è stata quella di Oblak, infortunatasi al termine di gara 1.

Tifosi al seguito

Partirà stanotte da Schio un pullman con 65 tifosi pronti a sostenere Sottana e compagne in questo tentativo di impresa in terra ceca. Per chi rimarrà all’ombra del Pasubio, sarà possibile seguire la partita al Circolo Cattolico di Magrè (per info e prenotazioni 0445 043987) oppure in diretta streaming gratuita sul canale Youtube dell’Eurolega.

ZVVZ USK Praga-Famila Schio: come vederla in tv e in streaming

ZVVZ USK Praga - Beretta Famila Schio Mercoledì 6 Marzo ore 19.00 - Kralovka Arena (Praga)



Arbitri Ms. Gizella Viola GYÖRGYI, Norvegia - Ms. Özlem YALMAN, Turchia - Mr. Valentin OLIOT, Francia

Diretta streaming gratuita su Youtube