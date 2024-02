Euroleague Women, ZVVZ USK Praga-Famila Schio: come vederla in tv e in streaming

È già finito il tempo dei festeggiamenti in casa Famila, perché la squadra già da ieri pomeriggio era in palestra per preparare la trasferta di mercoledì a Praga. Le orange sono infatti attese da gara 1 dei quarti di finale contro la primatista del gruppo B.

Una sfida difficilissima, resa ancora più complicata dai problemi di roster che affliggono Schio ormai da tutta la stagione: Reisingerova, che ha saltato le Final 4, non sarà disponibile mentre Juhasz deve combattere con i dolori alla schiena ed un altro paio di giocatrici, ha sottolineato coach Dikaioulakos in sede di presentazione del match, hanno alcuni problemi personali.

Nonostante questo, come sempre il Beretta proverà a compiere l’impresa contro una delle squadre più attrezzate della competizione che quest’anno dispone anche di un roster più profondo delle stagioni passate. Ovviamente la memoria di tutti corre alla finale per il terzo posto e al canestro iconico di Sventoraite che regalò al Beretta la storica medaglia di bronzo.

Le avversarie

Con 12 vittorie e 2 sconfitte l’USK ha chiuso il gruppo B con un solido primato (lo stesso di Fenerbahce) perdendo solo alla seconda giornata in casa di Polkowice e alla dodicesima, un po’ a sorpresa, in casa di Villeneuve d’Ascq. Quindi alla Kralovka Arena le ragazze di Natalia Hejkova sono ancora imbattute.

Ben cinque le giocatrici in doppia cifra con Magbegor top scorer (13,4 punti), miglior rimbalzista (8,4 di media) e incredibile stoppatrice (2,4 la migliore dell’Eurolega). 12,9 punti arrivano anche da Sabally, omonima del fenomeno della WNBA Satou, ma ancora più giovane (classe 2000). 11,5 punti li manda a referto anche Ayayi, ormai veterana del gruppo, mentre poco più di 10 arrivano dalle talentuose esterne Oblak e Conde. In uscita dalla panchina attenzione a Cazorla, Vorackova e Vyoralova che garantiscono punti e qualità.

Le parole di coach Dikaioulakos

“Non sono preoccupato che la squadra debba passare in poche ore dai festeggiamenti per la Coppa Italia alla concentrazione per giocare a Praga. Penso che la difficoltà più grande sarà gestire la stanchezza: giochiamo 3 partite in 6 giorni con problemi di roster. Comunque abbiamo un gruppo solido, con tante giocatrici in grado di diventare protagoniste e lo hanno già dimostrato in stagione. Praga ha cambiato tanto ma ha sostituito le giocatrici chiave dell’anno scorso con altre con caratteristiche simili e ha potenziato la panchina: il loro rimane un gioco veloce e pericoloso. Sarà una sfida interessante”.

ZVVZ USK Praga-Famila Schio: come vederla in tv e in streaming

ZVVZ USK Praga - Beretta Famila Schio Mercoledì 21 Febbraio ore 19.00 - Kravolka Arena (Praga).



Arbitri Mr. Ciprian STOICA, Sibiu, Romania, Ms. Amel DAHRA, Nimes, France e Ms. Cisil GÜNGÖR, Istanbul, Türkiye

Diretta streaming gratuita su Youtube

Il programma dei quarti di finale