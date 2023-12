Euroleague, vittoria cruciale per la squadra veneta che mantiene così il terzo posto

Successo interno per il Beretta Famila Schio in questa nona giornata di EuroLeague Women. Un’altra vittoria importante per le orange che battono al PalaRomare il Sepsi per 88-72.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - È Schio a segnare i primi punti del match grazie ai liberi di Reisingerova, ma Sepsi si porta davanti grazie alla tripla di Morgan Green. Il Famila entra però in campo con grande aggressività e trova subito un parziale di 16-3 che gli permette di portarsi sulla doppia cifra di vantaggio, sul 18-6.

Il gioco da tre punti di Hristova interrompe i cinque minuti senza segnare delle ospiti, che nella parte finale del primo quarto provano a rifarsi sotto: Green segna cinque punti consecutivi per il -5 (21-16), ma Schio risponde con la tripla di Penna e il gioco da tre punti di Parks, chiudendo il quarto sul 28-16.

Grazie a un parziale di 2-7 nei minuti iniziali del secondo quarto Sepsi prova a riportarsi a contatto (28-21), ma Schio risponde subito con un controparziale di 11-4 e trova i quattordici punti di vantaggio sul 39-25. È un copione che si ripete nel corso del quarto, perché le rumene provano a tenersi a galla, ma le orange riescono sempre a mettere una certa distanza dalle avversarie, prima con la tripla di Parks e poi con i liberi di Sottana, che chiudono il quarto sul 49-38.

Hristova è la top scorer del match fino a quel momento con 14 punti, ma Schio è in vantaggio grazie a un’ottima Robyn Parks da 13 punti e grazie a delle buonissime percentuali al tiro: 61.1% da due e 46.1% da tre.

Nella ripresa Schio non permette mai alle avversarie di andare sotto i sette punti di svantaggio e la squadra di casa arriva a toccare anche il +18 sul 65-47, grazie al canestro di Penna. A fine periodo il vantaggio rimane rassicurante, ed è di 13 punti: 70-57. A metà dell’ultima frazione il Famila arriva a toccare anche il +20, grazie ai liberi di Guirantes che fissano il risultato sull’81-61.

Schio gestisce il suo vantaggio dando spazio anche alle sue riserve e chiude il match con ben 88 punti messi a referto, suo massimo stagionale e ottiene la sua terza vittoria consecutiva in Europa per 88-72. Parks rimane la top scorer delle orange con ben 22 punti, ma sono cinque le giocatrici in doppia cifra del Famila: Guirantes, Reisingerova, Verona e Penna, autrice di un’ottima prova da 11 punti, 6 rimbalzi e 2 assist.

Le percentuali scendono rispetto al primo tempo ma rimangono alte (54% da due e 39% da tre), anche se il dato più interessante sono le sole cinque palle perse, con le orange che per tutto il secondo tempo ne perdono solo una. È una vittoria cruciale per la squadra veneta, che mantiene così il terzo posto al pari di Saragozza.

Il tabellino e gli highlights

Famila Wuber Schio-ACS Sepsi SIC 88-72

