Tav, «Nuovo passo in avanti» per il tratto vicentino

L'Alta velocità ferroviaria (nota come Tav) è il dossier caldo che da un paio di giorni sta pipando sul tavolo della giunta della città del Palladio. Ieri 30 luglio infatti il sindaco berico Francesco Rucco ha diramato una breve nota nella quale esprime la sua soddisfazione per il proseguo dell'iter verso l'inizio dei cantieri per il tratto vicentino dell'Alta velocità lungo la tratta Verona, Vicenza, Padova.

«Il nuovo passo avanti verso la realizzazione dell'Alta velocità con il passaggio avvenuto il 30 luglio a Venezia in merito alla progettazione del secondo lotto funzionale denominato Attraversamento di Vicenza» è stato accolto molto positivamente da Rucco anche in considerazione del fatto che i sindaci dell'hinterland, ossia quelli di Altavilla Vicentina, di Creazzo, di Sovizzo e di Torri di Quartesolo, in una con quello della città palladiana dopo il summit di ieri in Laguna hanno raggiunto un accordo di massima «che verrà formalizzato con un atto di giunta regionale». Nella nota diramata dal Comune di Vicenza c'è poi un piccolo elemento di curiosità, il nome del primo cittadino non viene mai menzionato.

Ad ogni modo ora l'iter prosegue nella sua marcia. Sarà palazzo Balbi nella fattispecie infatti a mettere in campo i suoi tecnici per definire il dettaglio di questo preciso capitolo di una vicenda che si protrae ormai da anni rispetto ad un'opera che non ha mai trovato molti pareri entusiasti tra i comitati dei residenti che da tempo ne contestano in radice l'impianto.