L'affaire Marchi-Veneto banca è «kryptonite» per il Ministero dell'economia

La segnalazione alle autorità vergata da «Noi che credevamo nella banca popolare di Vicenza e in Veneto banca» in relazione alla presunta «mala gestio» della liquidazione della ex popolare di Montebelluna, non ha preso di mira solo le scelte che avrebbero favorito il tycoon di Conegliano Andrea De Vido (ne parla Vicenzatoday.it del 12 aprile). Anche Enrico Marchi, «il doge» della finanza nordestina, è finito al centro dell'esposto per il quale la Procura di Treviso ha già attivato la Guardia di Finanza. Si tratta di una serie di verifiche che per vero riguardano in primis l'operato dei commissari liquidatori: che sono di nomina pubblica.



LE CARTE IN PROCURA

Di più, nella integrazione dell'esposto penale inviato al procuratore capo di Treviso Marco Martani in data 26 febbraio 2024, c'è un episodio di cui già si starebbe già parlando «nelle stanze che contano della politica romana» giacché quelle pagine, soprattutto dalle parti del Ministero dell'economia, sarebbero state definite «kryptonite pura».



Secondo Luigi Ugone (presidente della associazione «Noi che credevamo...» con base a Vicenza ed estensore del lungo «cahier de doléances») una delle operazioni più controverse relative non solo alla attuale liquidazione in corso dal 2017, ma anche alle ultime settimane di vita di Veneto banca, prima che questa fosse posta in amministrazione speciale dopo il suo collasso (destino identico a quello patito dalla BpVi), riguarda la parabola della Aprile.



LA CASSAFORTE: 8,3 MILIONI IN BALLO

Aprile è una società per azioni «riconducibile» proprio ad «Enrico Marchi», una spa che appartiene a Fih - Finanziaria internazionale holding. La quale è la cassaforte che controlla Finint, ovvero una delle banche d'investimenti di più alto lignaggio del Nordest: un vero e proprio istituto chiave, i cui top manager hanno entrature di ottimo livello nel mondo degli affari, della politica e dell'informazione.



Ebbene Aprile spa secondo Ugone (in foto durante la prima della proiezione del film di Albanese a Vicenza), a far data dal 30 dicembre 2015, si ritrova ad avere «una esposizione debitoria con la allora «Veneto banca» di «8,3 milioni» mentre l'inizio dell'«ammortamento» per quel debito così ingente è previsto al «2021»: la scadenza utile per saldarlo invece è fissata al «31 dicembre 2025». Il debito viene garantito da un pegno sulle azioni di Fih «per un ammontare pari al 13,17% del capitale sociale». Nel frattempo gli anni passano. L'istituto di Montebelluna («Veba» come lo chiamano gli addetti ai lavori) va in decozione fino a quando viene posto in liquidazione coatta amministrativa o Lca secondo la dizione giuridica.



IL VERBALE «BOLLENTE» E LA «STRANA» COINCIDENZA

Epperò durante una riunione dei commissari liquidatori del 3 agosto 2017 (in quel momento sono Alessandro Lepreux, Giuliana Scognamiglio e Fabrizio Viola) accade una cosa «strana». Con una velocità «inspiegabile» attacca Ugone, oltre alla posizione di De Vido di cui parla proprio il primo capitolo dell'inchiesta di Vicenzatoday.it dedicata al caso, viene trattata anche la pratica Marchi: proprio rispetto alla esposizione da 8,3 milioni vantata dalla stessa Veba. Dal verbale «bollente» di quella riunione emerge che Marchi (nato a Sernaglia della battaglia nella Marca il 6 aprile 1956) proprio nell'aprile del 2017, «ovvero solo un paio di mesi prima» che Veba finisse in liquidazione coatta amministrativa, avanza per conto di Aprile spa (sembra uno scioglilingua ma non lo è) una proposta transattiva: cioè una proposta di accordo sull'ammontare e sulle condizioni del debito. Una proposta che Ugone in più occasioni definisce «alquanto singolare».



Marchi, secondo la ricostruzione messa nero su bianco da Ugone, di fatto contesta all'istituto di Montebelluna che «il finanziamento concesso da Veneto banca alla società Aprile per scoperto di conto corrente di 9 milioni... formalizzato in data 27 giugno 2012, fosse stato utilizzato per circa 7,5 milioni... per parziale rimborso finanziamento socio dello stesso signor Marchi Enrico, e da questi utilizzato in data 28 giugno 2012, ovvero il giorno successivo, per il medesimo importo, per acquistare 186.300 azioni di Veneto banca per un controvalore complessivo di 7,49 milioni di euro».



Detto alla grezza Marchi, in quel frangente, contesta a Veba di aver effettuato una cosiddetta operazione baciata: ossia di aver finanziato a Marchi o società a lui riferibili, l'acquisto di azioni dello stesso istituto di Montebelluna. Per ovvi motivi, tranne alcune rare eccezioni, si tratta di una pratica vietatissima dalla legge perché confligge con l'articolo 2358 del codice civile. In generale, una banca che presta soldi per comprare azioni di sé medesima, finisce per indebolire la banca stessa in una con i correntisti o gli eventuali creditori.



LA TRATTATIVA

Ad ogni modo a quel punto Marchi, col supporto dei suoi consulenti, dà vita ad una trattativa che va avanti per parecchio tempo. Fino a quando Veba, dopo una istruttoria interna, dando provvisoriamente disco verde alle pretese di Marchi, gli accorda un risarcimento di oltre quattro milioni. «Credito - scrive Ugone - che sarebbe stato incassato da Aprile mediante delegazione di pagamento da parte di Marchi che poi lo avrebbe a sua volta usato per estinguere il suo debito verso Veneto banca... pari a 8,34 milioni di euro versando la somma residua di 3,5 milioni». Alle spicce rispetto agli oltre otto milioni che Marchi deve alla banca, vengono scomputati i 4,8 di risarcimento accordato: di conseguenza per saldare il debito rimasto, il manager dovrà versare alla banca stessa «solo» 3,5 milioni.



Mentre il tempo passa Veba finisce appunto in liquidazione. Per cui a siglare definitivamente la negoziazione avviata quando Montebelluna era ancora in vita, tocca ai commissari. I quali riconoscono al tycoon della Marca 4,2 milioni di euro «pari al 51% del debito di Aprile». Come a dire che «quasi metà della somma per chiudere la posizione era di provenienza della stessa Veneto banca».



LA LEGNATA DI UGONE E LE «CENTO DOMENICHE»

Poco appresso Ugone fa un paragone con quanto capitato alle migliaia di piccoli azionisti di Veba e BpVi, i quali pur avendo lamentato un trattamento simile in materia di baciate, non hanno mai ottenuto dalle banche prossime al collasso alcuna risposta. In tal senso un caso di scuola di questo tipo di sciagura (anche se senza riferimenti specifici al mondo veneto) viene raccontato pure nel film «Cento domeniche» diretto da Antonio Albanese.



Tuttavia secondo Ugone, ciò che «colpisce maggiormente, è il riconoscimento non solo della nullità della operazione baciata... senza nessuna opposizione, cosa che non è avvenuta per moltissimi altri soggetti che invece hanno dovuto lottare davanti ai tribunali... ma pure il riconoscimento di un risarcimento... di notevolissima entità... pari al 50% dell'operazione, a favore del soggetto coinvolto... cosa» che per quanto a è a «conoscenza dello scrivente non ha precedenti».



Insomma l'associazione si domanda (allargando la materia anche al piano storico ed etico), ma perché «alle migliaia di poveri cristi piccoli azionisti» che si sono lamentati in mille modi per essere stati vittima della pratica delle baciate, da Veneto banca o poi dalla liquidazione, spesso non è stato riconosciuto «un fico secco, salvo chi ha dovuto battagliare allo spasmo in tribunale», mentre a Marchi, uno degli uomini più potenti del Veneto è stato riservato ben altro trattamento?



SIPI INVESTIMENTI E «L'ABBUONO» MILIONARIO

E non è finita con le bordate ai liquidatori, dacché nel primo esposto inviato alla magistratura trevigiana (il documento è datato 31 gennaio 2024), viene passata ai raggi X un'altra vicenda che «si riferisce al dottor Enrico Marchi». Il fanale dell'associazione in questo caso viene rivolto sulla Sipi investimenti, una spa «appartenente al gruppo «Finanziaria internazionale hoding spa» ossia la Fih.



Sipi investimenti «risulta essere un mero veicolo societario che nel 2013» si vede accordare da Veneto banca «un finanziamento di durata fino a cinque anni dell'importo di 38 milioni»: importo garantito da un credito della stessa Sipi vantato nei confronti di «una sua società controllata... la Sviluppo 56 srl, a sua volta garantita da un pegno su una partecipazione societaria» detenuta proprio da Sviluppo 56 presso la Ferak: una spa importante che vanta a sua volte partecipazioni nelle assicurazioni Generali (la querelle in corso tra la galassia Marchi e gli Amenduni, famiglia vicentina che proprietaria delle «Acciaierie Valbruna» per il controllo della Ferak è cosa nota e sarà oggetto di un prossimo approfondimento di Vicenzatoday.it).



Ora, dopo che Veba finisce in liquidazione e nella fase di passaggio dei rapporti finanziari nonché dei crediti di Veneto banca a Sga-Amco e a Banca intesa (che come per BpVi rileverà in gran parte la cosiddetta parte sana delle due popolari decotte), stando a quanto denuncia Ugone, si registrerebbe «una serie di passaggi poco chiari». Tanto che il finanziamento un tempo concesso a Veneto banca viene «ristrutturato e prorogato fino al 31 dicembre 2022». Tuttavia nel «dicembre del 2020» il medesimo finanziamento viene però «estinto anticipatamente con un abbuono che supera il tre milioni di euro».



Le circostanze «lasciano supporre» che le conseguenze «di questo abbuono ricadano» sulla liquidazione di Veneto banca: o meglio «sui creditori della stessa». Il timore è che in qualche modo la Lca abbia preso in carico o abbia ripreso in carico crediti magari difficilmente esigibili che di contro sarebbero dovuti rimanere sul groppone di Banca intesa o di Sga-Amco: quest'ultima è la società specializzata nel recupero crediti che aveva assorbito una frazione dei rapporti bancari o finanziari della ex popolare di Montebelluna.



QUESTIONE POLITICA

Sullo sfondo però c'è una questione politica irriducibile. Se è vero come sostiene Ugone, che ci siano delle ombre scurissime sull'operato dei commissari liquidatori, allora «come diamine» si spiega la loro condotta? Questi ultimi come hanno già fatto sapere dalle colonne di Vicenzatoday.it nel servizio pubblicato il 12 aprile, non possono, seppur direttamente interpellati da chi scrive, almeno all'oggi, esprimere commenti in ossequio ad una sorta di consegna del silenzio cui sono obbligati ad obbedire dal momento della accettazione dell'incarico.



La loro nomina però, che risale al 2017, è di pertinenza di Bankitalia anche se la supervisione sulle nomine stesse spetta «al Ministero dell'economia». Di più tra i commissari liquidatori figura la professoressa Giuliana Scognamilglio: che oltre ad essere «una apprezzata» docente di diritto commerciale alla Sapienza di Roma, è pure un avvocato molto navigato. Scognamiglio però, come dimostrano i documenti camerali compulsati da chi scrive, è anche componente del consiglio di amministrazione di Banca Finint, proprio uno dei colossi riferibili alla cosiddetta galassia Marchi. Un consiglio di amministrazione nel quale i nomi di peso abbondano.



CONFLITTO DI INTERESSI? LA TEGOLA SULLA PROF E LA «BLACK LIST»

«Noi che credevamo nella banca popolare di Vicenza e in Veneto banca» nelle segnalazioni indirizzate alla magistratura e a Bankitalia prende sì atto fatto che la professoressa Scognamiglio, ogni volta che i commissari della Lca di Montebelluna debbono vagliare dossier che coinvolgono le società della galassia Marchi, si sia sempre astenuta. Tuttavia, la semplice astensione potrebbe comunque non essere sufficiente per scongiurare un possibile conflitto di interesse tanto colossale da inficiare il lavoro svolto fin qui dalla stessa Lca?



Questo è uno dei motivi per cui da giorni a Roma i telefonini si sarebbero fatti bollenti. Sulle nomine dei commissari liquidatori giocoforza c'è lo zampino di Bankitalia e di chi nel 2017 al Ministero dell'economia, ossia il Mef, avallò una decisione che in alcuni palazzi però già da allora venne definita «improvvida». Di recente poi nella capitale è calato il gelo quando nell'entourage del viceministro dell'Economia Maurizio Leo si è sparsa la voce per cui quest'ultimo, che non ha nulla a che spartire con i fatti del 2017, sarebbe pronto a dire la sua proprio per non essere coinvolto in alcuna polemica. Polemica che potrebbe essere scatenata proprio «dai risparmiatori truffati» le cui ferite, mai del tutto guarite dopo lo scoppio dell'«affaire banche venete», potrebbero tornare a sanguinare. Più in generale infatti anche al Ministero dell'economia nonché a palazzo Koch spetterebbe il compito di andare a ritroso nel tempo per vagliare eventuali responsabilità: al netto di eventuali profili penali che riguardano le procure.



Peraltro l'impeto di Leo sarebbe stato «smorzato, almeno per ora e non senza difficoltà», dal ministro Giorgetti in persona. Ancora, da alcuni anni nei corridoi tra palazzo Madama e Montecitorio sarebbe in circolazione un elenco informale, aggiornato nel tempo, ribattezzato scherzosamente «la black list»: un «catalogo coi nomi degli alti papaveri» che erano a conoscenza del conflitto d'interesse, reale o presunto che sia, riferibile alle nomine dei commissari della Lca di Veneto banca.



PEGNO D'«APRILE»

In questo contesto allo stesso tempo c'è un altro elemento che rende lo scenario potenzialmente esplosivo sul piano politico. E questo riguarda i rapporti di Aprile spa col gotha bancario del Belpaese. Ora, se si analizzano con cura i documenti camerali che riguardano la spa di Conegliano, nel cui consiglio di amministrazione siede il fior fiore della famiglia Marchi, si scopre un aspetto per nulla secondario.



Una parte rilevantissima del pacchetto di controllo della società è data in pegno a terzi. E chi sono questi soggetti, che potenzialmente o de facto, sono anche creditori? Sono la romana Loan agency services srl, la milanese Unicredit e la torinese Intesa Sanpaolo. Quest'ultima è la banca che dopo il collasso di Veba, al prezzo di 50 centesimi, rileverà la parte buona dell'istituto di Montebelluna col placet del governo di centrosinistra di allora (capitanato dal conte Paolo Gentiloni Silveri, uomo di spicco del Pd) nonché col placet di Bankitalia: via Nazionale peraltro, in cui da sempre il peso di Intesa Sanpaolo si fa sentire e non poco, è tra gli enti che per legge debbono vigilare sulla condotta dei commissari delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa.



Chi scrive ha chiesto il punto di vista di Marchi. Allo stesso modo è stata interpellata Bankitalia: come pure sono stati interpellati il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti della Lega nonché il suo vice Maurizio Leo di Fdi. Nessuno tuttavia, almeno per il momento, ha preferito commentare la vicenda. Della quale altri dettagli saranno messi nero su bianco nella prossima inchiesta di Vicenzatoday.it dedicata a questo caso.