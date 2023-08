Formazione? I corsi veneti cavalcano l'onda europea

«La giunta regionale veneta ha piena consapevolezza che il cofinanziamento regionale, rimpolpato a bilancio dai fondi europei, è la leva finanziaria che fa la differenza in termini di risorse per il territorio e sulle strategie di sviluppo locale. Per il Veneto avere a disposizione una leva che fa passare da 60 milioni di euro a quasi 129 milioni di euro il monte complessivo per il Fondo sociale europeo, l'Fse, significa essere pronti a sostenere il territorio puntando sulla valorizzazione delle risorse umane». È questo il succo di una nota diramata oggi oggi 17 agosto dall'assessore alla formazione Elena Donazzan. Quest'ultima, volto di spicco di Fdi a Bassano del Grappa, fa notare che la macchina organizzativa nella gestione dei fondi che giungono dalla Ue, cosa che è avvenuta anche in Emilia Romagna, ha permesso al Veneto di presentare progetti condivisi che grazie alle disponibilità e al vaglio di Bruxelles, hanno beneficiato dei fondi no spesi nel resto dell'Italia.