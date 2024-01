Ondata di influenza: sintomi, cura, come distinguerla dal Covid

In questo periodo c'è un ritorno prepotente dell'influenza stagionale e un rinnovato incremento dei casi di Covid, le farmacie stanno vivendo giornate di intenso lavoro. Tra tosse, mal di gola, raffreddore persistente, problemi respiratori, dolori muscolari e un virus influenzale particolarmente aggressivo, la domanda di assistenza sanitaria e farmaceutica ha raggiunto picchi notevoli. Molte le persone in cerca di rimedi e supporto.

Sintomi della nuova variante

La nuova variante si manifesta con sintomi che ricordano molto quelli dell'influenza, ma con alcune peculiarità. I pazienti colpiti da questa variante sperimentano una febbre alta che dura per due o tre giorni, accompagnata da dolori muscolari più intensi rispetto a quelli influenzali. Altri sintomi comuni includono tosse, mal di gola, mal di testa, naso che cola, voce rauca, affaticamento, stanchezza, congestione o raffreddore, e in casi più severi, difficoltà respiratorie. È interessante notare che la perdita dell'olfatto e del gusto, sintomi distintivi delle precedenti varianti di Covid, sembrano essere meno frequenti con EG.5.

Febbre o brividi

Tosse e mal di gola

Mal di testa

Naso che cola

Voce rauca

Affaticamento e stanchezza

Dolore muscolare

Congestione o raffreddore

Difficoltà respiratorie (soprattutto nei casi più severi)

Cura e trattamento

Per il trattamento dei sintomi i medici raccomandano l'uso di farmaci sintomatici come paracetamolo, ibuprofene, ketoprofene e aspirina. Questi farmaci aiutano a gestire la febbre e i dolori muscolari, fornendo sollievo ai pazienti.

Distinguere Covid da influenza

Data la similitudine dei sintomi tra Covid-19 e l'influenza, il modo più affidabile per distinguere tra le due malattie è attraverso il tampone. Con l'aumento dei casi in Italia, è fondamentale effettuare il test in caso di sospetto contagio, soprattutto per evitare la diffusione del virus durante le riunioni di Natale.

Consigli dei medici e prevenzione

I medici consigliano di mantenere le misure di prevenzione standard, come il lavaggio frequente delle mani, l'uso di mascherine in luoghi affollati e la vaccinazione. Inoltre, è importante prestare attenzione ai propri sintomi e, in caso di dubbi, sottoporsi a un test diagnostico per il Covid.

Come rafforzare il sistema immunitario

E' essenziale adottare uno stile di vita sano che includa una dieta equilibrata ricca di frutta e verdura, esercizio fisico regolare e un sonno adeguato. E, se necessario, integrare la dieta con vitamine e minerali, come la vitamina C, la vitamina D e lo zinco, che sono noti per il loro supporto al sistema immunitario.