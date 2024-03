Riso con cadmio, analizzate 20 marche, ecco chi ha superato il test

L'indagine di Altroconsumo ha esaminato 20 marche di riso Carnaroli, rivelando preoccupazioni legate alla presenza di cadmio, un metallo pesante potenzialmente dannoso per la salute a lungo termine. La maggior parte dei campioni testati presenta livelli di cadmio vicini al limite legale, con tre marche che superano il limite precauzionale: Conad, Pam e Mondella (MD), segnalati di conseguenza al Ministero della Salute.

Il cadmio è un metallo pesante tossico che, una volta assorbito dall'organismo, può accumularsi nei reni, causando danni renali a lungo termine e riducendo la funzionalità di filtrazione. Inoltre, l'esposizione prolungata al cadmio può portare a problemi ossei e aumentare il rischio di tumori, in particolare al polmone e alla prostata.

Marche Migliori

Le Stagioni d’Italia Carnaroli: Eccellente con 80/100, Migliore del Test e Miglior Acquisto (€4,15/kg)

Riso del Vo Carnaroli Classico: Eccellente con 80/100, Migliore del Test e Miglior Acquisto (€4,49/kg)

Riso Almo Carnaroli: Ottima qualità con 78/100, Miglior Acquisto (€4,47/kg)

Riserva Gallo Carnaroli: Ottima qualità con 76/100 (€4,73/kg)

Queste marche si distinguono non solo per la qualità eccellente ma anche per un buon equilibrio tra prezzo e valore, rendendole scelte consigliate per i consumatori.

Marche di Qualità Buona

Grandi Riso Terra del Riso Carnaroli: 70 punti (€4,91/kg)

Naturasì Carnaroli: 68 punti (€6,75/kg)

Coop Carnaroli: 66 punti, Miglior Acquisto per il rapporto qualità/prezzo (€3,70/kg)

Queste marche offrono una qualità buona a prezzi variabili, con Coop Carnaroli che spicca per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

Marche di Qualità Media

Esselunga Carnaroli: 64 punti (€3,89/kg)

Riso Principe Carnaroli: 64 punti (€5,46/kg)

Sorrisi di Spiga Carnaroli: 60 punti (€2,79/kg)

Selex Carnaroli: 59 punti (€3,59/kg)

Carosio (Lidl) Carnaroli: 57 punti (€3,64/kg)

Carrefour Classic Carnaroli: 56 punti (€3,36/kg)

Riso Scotti Carnaroli: 55 punti (€5,12/kg)

Curtiriso Carnaroli: 55 punti (€4,64/kg)

Riso Scotti Gran Selezione Carnaroli: 52 punti (€5,34/kg)

Delizie Dal Sole (Eurospin) Carnaroli: 52 punti (€3,29/kg)

Marche di Qualità Bassa

Conad Carnaroli: 49 punti (€3,19/kg)

Pam Carnaroli: 49 punti (€3,35/kg)

Mondella (MD) Carnaroli: 40 punti (€3,12/kg)

Queste marche, oltre a presentare una qualità inferiore, hanno superato il limite precauzionale per i livelli di cadmio, rendendole meno raccomandabili.

Altroconsumo invita i consumatori a fare attenzione sia alla qualità del riso che ai potenziali rischi per la salute legati alla presenza di metalli pesanti come il cadmio. Le marche con valutazioni eccellenti offrono un'opzione sicura e di alta qualità, mentre è consigliabile prestare attenzione a quelle che hanno superato i limiti di sicurezza per il cadmio.